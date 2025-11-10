Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Η Black Friday στα Public έρχεται - Ευκαιρία για έξυπνες αγορές πριν τις γιορτές

Η Black Friday 2025 πλησιάζει και τα Public προετοιμάζονται για μια ακόμη χρονιά γεμάτη εντυπωσιακές προσφορές και μοναδικές ευκαιρίες σε κάθε κατηγορία προϊόντων. Η Black Friday έχει πλέον καθιερωθεί και στην Κύπρο ως θεσμός που προσφέρει σημαντικά οφέλη στους καταναλωτές, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να αποκτήσουν προϊόντα σε πιο συμφέρουσες τιμές. Στα Public, οι ενδιαφερόμενοι θα βρουν προτάσεις για κάθε ανάγκη και προϋπολογισμό:

  • Στην τεχνολογία, με κορυφαίες προσφορές σε τηλεοράσεις, smartphones, laptops, tablets, wearables, περιφερειακά και αξεσουάρ.
  • Στην ψυχαγωγία, με εκπτώσεις σε βιβλία, παιχνίδια, κονσόλες και gaming τίτλους.
  • Στις οικιακές συσκευές, με οικονομικές λύσεις για κάθε σπίτι — από μικροσυσκευές έως προϊόντα μεγάλων οικιακών συσκευών που αναβαθμίζουν την καθημερινότητα.

Οι καταναλωτές που επιθυμούν να ενημερώνονται έγκαιρα για τις προσφορές μπορούν να κάνουν εγγραφή στη φόρμα στη διεύθυνση https://www.public.cy/root/black-friday , ώστε να λαμβάνουν πρώτοι όλα τα νέα και τα αποκλειστικά deals που ετοιμάζονται.

