Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Ελλάδα

Γυναικοκτονία Κυριακής Γρίβα: «Έκανα ό,τι όφειλα» υποστήριξε η αξιωματικός υπηρεσίας του ΑΤ Αγίων Αναργύρων

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Αφέθηκε ελεύθερη υπό όρους ενώ αντιμετωπίζει κατηγορία σε βαθμό κακουργήματος

Ξεκίνησαν σήμερα οι απολογίες για τυχόν ευθύνες των αστυνομικών, σχετικά με την υπόθεση της γυναικοκτονίας της Κυριακής Γρίβα, έξω από το ΑΤ Αγίων Αναργύρων το 2024.

Σήμερα, ενώπιον των δικαστικών Αρχών έχουν κληθεί για να απολογηθούν  δύο αστυνομικοί σχετικά με τη γυναικοκτονία της Κυριακής Γρίβα, μετά την ποινική δίωξη που έχει ασκήσει η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών.

Υπενθυμίζεται πως οι αστυνομικοί αντιμετωπίζουν το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης από υπόχρεο πρόσωπο διά παραλείψεως. Πρώτη απολογήθηκε η τότε αξιωματικός υπηρεσίας, στο άτομο που η Κυριακή είχε απευθυνθεί πριν δολοφονηθεί.

Σημειώνεται πως συγκατηγορούμενοι της, είναι επίσης η τότε επόπτρια και ο σκοπός του τμήματος, καθώς και ο εκφωνητής της Άμεσης Δράσης, ο οποίος είχε απαντήσει στην Κυριακή Γρίβα με τη φράση «Τα περιπολικά δεν είναι ταξί, κυρία μου».

Η πρώην αστυνομικός απολογήθηκε και φέρεται να υποστήριξε πως έκανε ό,τι όφειλε. Παράλληλα, ανέφερε ότι είχε πει στην Κυριακή να υποβάλει μήνυση κατά του πρώην συντρόφου της, αλλά αρνήθηκε.

Στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερη με τον της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και την υποχρέωση εμφάνισης δύο φορές το μήνα στο αστυνομικό τμήμα.

Πηγή: lifo.gr

Tags

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΕΛΛΑΔΑΓΥΝΑΙΚΟΚΤΟΝΙΕΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα