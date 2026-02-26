Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Τελωνείο: «Τσάκωσε» διπλοκάμπινο φορτωμένο με λαθραία τσιγάρα (εικόνες)

Ο 75χρονος συνελήφθη και αφέθηκε αργότερα ελεύθερος, αφού έγινε αποδεκτή η πρότασή του για εξώδικο συμβιβασμό, με την καταβολή ποσού €13,000 ευρώ.

Σε νέα κατάσχεση μεγάλης ποσότητας αδασμολόγητων καπνικών προϊόντων προχώρησαν οι αρμόδιες Αρχές στη Λευκωσία.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Τελωνείων, χθες ανακόπηκε διπλοκάμπινο όχημα που οδηγούσε 75χρονος Ελληνοκύπριος, κοντά στη νεκρή ζώνη, στα νότια προάστια της πρωτεύουσας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Τελωνείων, σε έλεγχο που ακολούθησε, εντοπίστηκαν στο όχημα:

- 203 κούτες τσιγάρων,

- 30 κούτες θερμαινόμενων τσιγάρων,

- συσκευασίες καπνού για στριφτό τσιγάρο συνολικού βάρους 3750 γραμμαρίων,

- και συσκευασίες καπνού για ναργιλέ, ενός κιλού.

Κανένα από τα προϊόντα δεν έφερε σήμανση για το βλαβερό της υγείας, στην Ελληνική και Τούρκικη γλώσσα, ένδειξη ότι πρόκειται για αδασμοφορολόγητα.

Το εμπλεκόμενο άτομο συνελήφθη και αφέθηκε αργότερα ελεύθερο, αφού έγινε αποδεκτή η πρότασή του για εξώδικο συμβιβασμό, με την καταβολή ποσού €13,000 ευρώ.



