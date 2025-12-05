LIVE εικόνα: Η πορεία του BYRON προς την Κύπρο - Ισχυροί άνεμοι, βροχές και καταιγίδες, πότε αναμένονται τα πρώτα χιόνια

Το βαρομετρικό χαμηλό με την ονομασία BYRON, αναμένεται να επηρεάσει το νησί από αργά το απόγευμα. Στην ατμόσφαιρα θα αιωρείται κατά διαστήματα σκόνη. Σήμερα, ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος, ενώ αναμένεται να σημειωθούν μεμονωμένες βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοανατολικοί ως νοτιοανατολικοί, μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ και παροδικά τοπικά μέχρι πολύ ισχυροί, 5 με 6 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 23 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και στους 12 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε, ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος και κατά διαστήματα αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά, τα νοτιοδυτικά και τα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοανατολικοί ως νοτιοανατολικοί, ασθενείς και αρχικά μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 10 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 14 στα παράλια και στους 6 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.