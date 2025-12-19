Νίκος Παππάς: Πώς «απέδρασε» από το Στρασβούργο για να μη συλληφθεί - Όλο το χρονικό

Ο τίτλος παραπέμπει αναπόφευκτα στην εμβληματική ταινία «Η Τελευταία Έξοδος: Ρίτα Χέιγουορθ», μια ιστορία που πραγματεύεται ένα προσεκτικά σχεδιασμένο σχέδιο «απόδρασης». Με διαφορετικούς πρωταγωνιστές και σε εντελώς άλλο σκηνικό, τα γεγονότα που εκτυλίχθηκαν στο Στρασβούργο τις τελευταίες ημέρες θύμισαν σε πολλούς ένα αντίστοιχο μοτίβο: αιφνιδιαστικές εξελίξεις, γρήγορες αποφάσεις και ένα σχέδιο εξόδου που οργανώθηκε μέσα σε ελάχιστο χρόνο.

Όλα εκτυλίχθηκαν στο περιθώριο της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, σε μια από τις πιο πυκνές πολιτικά και κοινωνικά εβδομάδες της ευρωπαϊκής έδρας. Από το πρωί όλοι οι ευρωβουλευτές και οι συνεργάτες δούλευαν σε εντατικούς ρυθμούς και μετά τις μεσημεριανές ψηφοφορίες, η δουλειά ήταν σε πλήρη εξέλιξη.

Το άκουσμα της μήνυσης στο καφέ των ευρωβουλευτών και οι εξηγήσεις

Ο Νίκος Παππάς έμαθε για τη μήνυση που είχε κατατεθεί εις βάρος του τη στιγμή που βρισκόταν έξω από την αίθουσα της Ολομέλειας, στο καφέ των ευρωβουλευτών, εντός του κτιριακού συγκροτήματος του Ευρωκοινοβουλίου. Το τηλεφώνημα από στενό του συνεργάτη ήταν αυτό που, σύμφωνα με πληροφορίες, άλλαξε αιφνιδιαστικά τα δεδομένα και ενεργοποίησε μια αλληλουχία γρήγορων αποφάσεων.

O Eυρωβουλευτής φέρεται να κλήθηκε άμεσα από τη LEFT και τον επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ να δώσει εξηγήσεις για όσα είχαν γίνει γνωστά και εν συνεχεία κινήθηκαν μέσα σε ελάχιστα λεπτά οι διαδικασίες για τη διαγραφή του από το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και την αποπομπή του από την Πολιτική Ομάδα της LEFT.

Στη συνέχεια, συνομίλησε με τους συνεργάτες του και αποφασίστηκε να αποχωρήσει άμεσα, υπό το βάρος των δημοσιευμάτων που έκαναν λόγο για αυτόφωρη διαδικασία και κίνδυνο σύλληψης. Έτσι αναχώρησε για τα γαλλογερμανικά σύνορα, στο Ρήνο, που βρίσκονται ελάχιστα λεπτά μακριά από το Κοινοβούλιο.

Το Στρασβούργο, άλλωστε, βρίσκεται κυριολεκτικά πάνω στα γαλλογερμανικά σύνορα, σε μια περιοχή που ιστορικά υπήρξε μήλο της έριδος μεταξύ των δύο χωρών, αλλάζοντας κυριαρχία αμέτρητες φορές.

Ο Παππάς φυγαδεύτηκε μέσω Γερμανίας για να αποφύγει το αυτόφωρο - Στα «πηγαδάκια» των Ευρωβουλευτών το επεισόδιο

Η μετάβαση στη Γερμανία δεν έγινε με υπηρεσιακό όχημα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αλλά με κάποιο ιδιωτικό ΙΧ ή Ταξί. Από εκεί, ο Νίκος Παππάς κατευθύνθηκε σε γερμανικό αεροδρόμιο, από όπου και πέταξε για την Αθήνα, όπου έφτασε αργά τη νύχτα. Οι πηγές του Κοινοβουλίου αναφέρουν ότι, η χρήση του υπηρεσιακού οχήματος εκτός της Γαλλίας, είναι σχεδόν απαγορευτική αλλά σε κάθε περίπτωση όταν επικρέμεται η απειλή σύλληψης φαίνεται ότι το απέφυγαν εξαρχής.

Το επεισόδιο που προηγήθηκε είχε ήδη αποκτήσει διαστάσεις πολύ μεγαλύτερες από αυτές αρχικά ανέμενε ο ευρωβουλευτής. Στο περιθώριο των συνεδριάσεων της Ολομέλειας, έγινε σχεδόν αμέσως πρώτη είδηση στα πηγαδάκια των ευρωβουλευτών αλλά και των υπαλλήλων του Κοινοβουλίου. Είναι άλλωστε κοινό μυστικό ότι μετά το πέρας των συνεδριάσεων, το προσωπικό και οι αποστολές κατακλύζουν τα μπαρ και τα εστιατόρια της πόλης. Το συγκεκριμένο μπαρ Secret, "κρυμμένο" πίσω από την κουζίνα μιας πιτσαρίας (!) με μυστική πόρτα, είναι ο μόνιμος προορισμός των Ελλήνων δημοσιογράφων σε όλες τις αποστολές που διοργανώνει το Κοινοβούλιο. Μάλιστα, στα πηγαδάκια των δημοσιογράφων και στο ξενοδοχείο όπου είχαν καταλύσει, συζητήθηκε αρκετά ότι ήταν το πλέον ακατάλληλο μέρος της πόλης, για να σημειωθεί το συγκεκριμένο περιστατικό.

Το Στρασβούργο, από την άλλη, που στη Γαλλία αποκαλείται συχνά «η χριστουγεννιάτικη πρωτεύουσα», λόγω της μεγαλύτερης θεματικής χριστουγεννιάτικης έκθεσης της χώρας που φιλοξενεί, ζει εκείνες τις ημέρες σε έντονους ρυθμούς – πολιτικούς και κοινωνικούς και είναι περιζήτητος προορισμός για υπαλλήλους και τους 200 περίπου δημοσιογράφους από την ΕΕ που διαπιστεύτηκαν, 15 εκ των οποίων Έλληνες.

Απρόσμενη συνάντηση Παππά-Γιαννόπουλου και νέος καβγάς

Όμως το επεισόδιο με την καταγγελλόμενη επίθεση και τον ξυλοδαρμό δημοσιογράφου δεν τέλειωσε, ακριβώς, στο μπάρ, ούτε στο "πηγαδάκι" που δημιουργήθηκε έξω από το κατάστημα. Το επόμενο πρωί, οι δύο άνδρες συναντήθηκαν εκ νέου στο πρωινό του ξενοδοχείου όπου, κατά διαβολική σύμπτωση, διέμεναν αμφότεροι. Σύμφωνα με πληροφορίες, σημειώθηκε νέα ένταση και λεκτικός διαπληκτισμός, γεγονός που ενίσχυσε το ήδη φορτισμένο κλίμα.

Λίγο αργότερα, ο δημοσιογράφος Νίκος Γιαννόπουλος αποχώρησε από το ξενοδοχείο και μετέβη στις αρχές για να καταθέσει τη μήνυση, έχοντας στο πλευρό του τα μέλη της ελληνικής δημοσιογραφικής αποστολής στο Στρασβούργο. Από εκείνο το σημείο και μετά, οι εξελίξεις είχαν πάρει τον δρόμο τους.

Αποστασιοποίηση ΣΥΡΙΖΑ και LEFT από Παππά μετά το επεισόδιο στο Στρασβούργο

Για τη στάση του Νίκου Παππά, όταν του ζητήθηκαν εξηγήσεις δεν έγινε γνωστό κάτι αλλά από τον αιφνιδιασμό που προκάλεσε την φυγή του, φαίνεται ότι δεν το είχε αξιολογήσει ως σοβαρό. Οι δύο άνδρες είχαν, σύμφωνα με πληροφορίες, και παρελθόν. Πριν από περίπου οκτώ χρόνια, όταν ο κ. Γιαννόπουλος κάλυπτε το αθλητικό ρεπορτάζ, είχε δημοσιεύσει άρθρο που από την πλευρά του Νίκου Παππά –τότε διεθνούς καλαθοσφαιριστή και σήμερα πρώην ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ– είχε θεωρηθεί «unfair». Χωρίς αυτό να δικαιολογεί σε καμία περίπτωση την βία που ασκήθηκε, με το παλιό υπόβαθρο της έντασης να επανέρχεται με τρόπο απρόβλεπτο.

Η LEFT και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν κάνουν κανένα σχόλιο για το περιστατικό ή οτιδήποτε άλλο και θεωρούν ότι αντέδρασαν ακαριαία και, μετά από αυτό, δεν σχετίζονται με τον ανεξάρτητο, πλέον, ευρωβουλευτή. Η πλευρά του Νίκου Παππά δεν έχει προβεί σε κάποια δήλωση, πέρα από το story του, που ανέβηκε τη νύχτα. Πηγές κοντά στον ευρωβουλευτή πάντως επαναλαμβάνουν ότι όλη τη διάρκεια της μέρας ήταν στο Κοινοβούλιο και εργαζόταν χωρίς να αναζητηθεί από τις αρχές, παρότι το πρώτο δημοσίευμα στο μέσο που εργάζεται ο Νίκος Γιαννόπουλος έκανε λόγο για αυτόφωρη διαδικασία.

Έτσι, μέσα σε λιγότερο από ένα εικοσιτετράωρο, ένα επεισόδιο που διήρκεσε μερικά δευτερόλεπτα, εξελίχθηκε σε μείζον πολιτικό και δημοσιογραφικό θέμα, οδηγώντας σε μια εσπευσμένη «απόδραση» από το Στρασβούργο, μια διαδρομή μέσω Γερμανίας και, τελικά, στην επιστροφή στην Αθήνα. Μια «τελευταία έξοδος» που έχει ήδη αφήσει έντονο αποτύπωμα στους διαδρόμους των Βρυξελλών και του Στρασβούργου, ανεξαρτήτως της δικαστικής της συνέχειας.

Πηγή: iefimerida.gr