Λήμνος: Στα λευκά όλο το νησί την Πρωτοχρονιά – Εντυπωσιακή δορυφορική εικόνα

Ένα σκηνικό που παραπέμπει σε περιοχές του Αρκτικού Κύκλου παρουσίασε η Λήμνος την Πρωτοχρονιά, καθώς το νησί καλύφθηκε εξ ολοκλήρου από χιόνι, έπειτα από ισχυρές χιονοπτώσεις και ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες που επικράτησαν στο Βόρειο Αιγαίο.

Την εντυπωσιακή εικόνα κατέγραψε ο ευρωπαϊκός δορυφόρος Sentinel-2, ο οποίος πέρασε πάνω από την περιοχή το μεσημέρι της Πέμπτης. Όπως επισημαίνει το meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, η δορυφορική λήψη αποτυπώνει τη Λήμνο πλήρως χιονοσκεπασμένη, με τη χιονοκάλυψη να αγγίζει το 100% της επιφάνειας του νησιού.

Ισχυρό κύμα κακοκαιρίας στο Βόρειο Αιγαίο

Οι έντονες χιονοπτώσεις εκδηλώθηκαν από το βράδυ της παραμονής έως τις πρώτες πρωινές ώρες της Πρωτοχρονιάς, επηρεάζοντας αρκετές περιοχές του Βόρειου Αιγαίου. Στη Λήμνο, τα φαινόμενα ήταν ιδιαίτερα έντονα, καθώς συνδυάστηκαν με παγετό και θερμοκρασίες κάτω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα, δημιουργώντας συνθήκες γενικευμένης χιονόστρωσης ακόμη και σε χαμηλά υψόμετρα.

Μετεωρολόγοι επισημαίνουν ότι τέτοιας έκτασης χιονοκάλυψη σε νησιωτική περιοχή του Αιγαίου είναι σπάνιο φαινόμενο, γεγονός που καθιστά τη συγκεκριμένη κακοκαιρία αξιοσημείωτη από επιστημονικής πλευράς.

Πολύτιμο εργαλείο η δορυφορική παρατήρηση

Οι δορυφορικές εικόνες του προγράμματος Copernicus και ειδικότερα του Sentinel-2 αποτελούν βασικό εργαλείο για τη μελέτη ακραίων καιρικών φαινομένων, καθώς επιτρέπουν την ακριβή αποτύπωση της έκτασης του χιονιού, τη σύγκριση με προηγούμενα έτη και την καλύτερη κατανόηση της ατμοσφαιρικής δυναμικής.

Η εικόνα της κατάλευκης Λήμνου προστίθεται σε μια σειρά εντυπωσιακών καταγραφών του φετινού χειμώνα, επιβεβαιώνοντας ότι η Πρωτοχρονιά του 2026 ξεκίνησε με έντονα χειμωνιάτικο χαρακτήρα σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Πηγή: Ertnews.gr /Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών / meteo.gr

