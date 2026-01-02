«Η Αλίκη δεν έχει ταυτοποιηθεί, ας προσευχόμαστε» λέει ο αδερφός της 15χρονης που ήταν στο μοιραίο μπαρ του Κραν Μοντανά

Ο Ρομέν Καλλέργης, αδερφός της 15χρονης Αλίκης Καλλέργη, που βρισκόταν στο μοιραίο μπαρ «Le Constellation» του Κραν Μοντανά την Πρωτοχρονιά, ανέφερε σε ανάρτησή του πως η σορός της αδερφής του δεν έχει ακόμη ταυτοποιηθεί.

Η 15χρονη Αλίκη βρισκόταν στο μπαρ μαζί με τις φίλες της, προκειμένου να γιορτάσουν την αλλαγή του χρόνου, όταν ξέσπασε η φονική πυρκαγιά που κατέστρεψε τον χώρο και στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 40 άτομα, στην πλειοψηφία τους νεαρούς εφήβους.

Στην ανάρτησή του ο Ρομέν Καλλέργης ζητάει από όλους να προσευχηθούν για την αδερφή του μέχρι την τελευταία στιγμή.

Η τελευταία φωτογραφία της Αλίκης μαζί με τον αδερφό της - Τι είπε ο Ρομέν Καλλέργης

«Δεν ξέρουμε τίποτα για την αδερφή μου, ακόμα» δήλωσε στο protothema.gr ο Ρομέν Καλλέργης, αδελφός της 15χρονης Αλίκης που αγνοείται μετά την καταστροφική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο μπαρ «Le Constellation».

Ο ίδιος εξήγησε ότι γίνονται συνεχώς ταυτοποιήσεις των θυμάτων και σημείωσε ότι «είναι πολύ δύσκολο πραγματικά να ταυτοποιήσεις τον άνθρωπό σου».

Περιγράφοντας πως βρέθηκαν στο Κραν Μοντανά και στο κλαμπ που έγινε η τραγωδία ο αδελφός της 15χρονης είπε: «Είχαμε πάει μαζί με την αδερφή μου για να περάσουμε τις γιορτές. Η αδερφή μου ήταν μέσα στο κλαμπ όταν ξέσπασε η φωτιά μαζί με τις φίλες της. Εγώ ήμουν σε άλλο σημείο, δεν ήμουν στο ίδιο κλαμπ με την αδερφή μου. Όταν έφτασα εκεί, τα είδα όλα. Ήθελα να μπω μέσα να την ψάξω και δεν με άφηναν, την έπαιρνα τηλέφωνο και δεν απαντούσε στο κινητό της. Η είσοδος του κλαμπ είναι πάρα πολύ μικρή και ο κόσμος είχε ποδοπατηθεί, σπρωχνόντουσαν, ούρλιαζαν… Υπήρχαν άτομα λιπόθυμα κάτω στο έδαφος, ήταν τραγική η κατάσταση. Θέλω να ξέρετε πως τα περισσότερα άτομα που είδα εγώ εκείνο το βράδυ ήταν παιδιά και μιλάμε για ηλικίες 13 και 15 ετών. Η είσοδος ήταν ανοιχτή για όλους. Αυτό είναι παράνομο. Σέρβιραν αλκοόλ στους ανήλικους και δεν υπήρχε καμία ασφάλεια στο συγκεκριμένο κλαμπ».

Μία ώρα πριν ξεσπάσει η φωτιά στο κλαμπ, ο Ρομέν Καλλέργης είχε τραβήξει μία φωτογραφία με την 15χρονη αδελφή του από το Κραν Μοντανά. Η φωτογραφία που δημοσιεύει το protothema.gr είναι η τελευταία που τράβηξαν μαζί τα δύο αδέρφια.

