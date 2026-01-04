Σταδιακή αποκατάσταση των πτήσεων στο FIR Αθηνών - Υπό διερεύνηση το τεχνικό θέμα

Επανέρχεται σταδιακά η ομαλότητα στα αεροδρόμια μετά το «μπλακ αουτ» που δημιουργήθηκε σήμερα, περίπου στις 9.30 το πρωί, λόγω των σοβαρών προβλημάτων με τις συχνότητες στον ελληνικό εναέριο χώρο.

Το ελληνικό υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών δηλώνει πως υπάρχει μερική αποκατάσταση και προσγειώνονται και απογειώνονται αεροσκάφη.

Λίγο πριν τη 1 το μεσημέρι ανακοινώθηκε ότι υπήρξε μερική αποκατάσταση και ξεκίνησαν οι απογειώσεις και προσγειώσεις ορισμένων αεροσκαφών με τη χωρητικότητα στον ελληνικό εναέριο χώρο, πάντως, να παραμένει εξαιρετικά περιορισμένη.

Συγκεκριμένα σε ό,τι αφορά το αεροδρόμιο της Αθήνας:

- 8 αναχωρήσεις στο σημείο κράτησης της Αθήνας γύρισαν σε θέσεις στάθμευσης, -3 αφίξεις για το Ελ. Βενιζελος πήγαν σε άλλα αεροδρόμια (divert), 4 αναχωρήσεις ακυρώθηκαν και συνολικά 75 πτήσεις καθυστέρησαν.

- Δόθηκε άδεια να φεύγει ό,τι πηγαίνει βόρεια, ανατολικά και νότια, ανά τέσσερα λεπτά ανεξαρτήτως τύπου αεροσκάφους.

Σε νεότερη ενημέρωση της η ΥΠΑ αναφέρει ότι «η διαχείριση της αποκατάστασης των συχνοτήτων που εξυπηρετούν τις ανάγκες του FIR Αθηνών συνεχίζεται σε συντονισμό με τους αρμόδιους εξωτερικούς φορείς, ενώ επιχειρησιακά η Υπηρεσία συντονίζεται με το EUROCONTROL. Με γνώμονα πάντα την ασφάλεια των πτήσεων, αυτή τη στιγμή εξυπηρετούνται μέχρι 35 αναχωρήσεις και αφίξεις από τα ελληνικά αεροδρόμια και μερικώς η διερχόμενη κυκλοφορία σε τρεις τομείς. Το τεχνικό θέμα, το μέγεθος του οποίου αντιμετωπίζεται για πρώτη φορά, συνεχίζει να είναι υπό διερεύνηση και θα υπάρξουν νεότερες ανακοινώσεις. Έχει εκδοθεί επικαιροποιημένη αγγελία ΝΟΤΑΜ».

ΟΤΕ: Κανένα τεχνικό πρόβλημα στα κυκλώματα

Με νέα ανακοίνωσή του, ο ΟΤΕ ξεκαθαρίζει ότι τα κυκλώματα διασύνδεσης που παρέχει στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας είναι πλήρως λειτουργικά και δεν σχετίζεται με κανένα άλλο σύστημα της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας».

Ειδικότερα, στην ανακοίνωσή του ο Όμιλος ΟΤΕ δηλώνει: «Σε συνέχεια ολοκλήρωσης όλων των ελέγχων, ο ΟΤΕ επιβεβαιώνει ότι τα κυκλώματα διασύνδεσης που παρέχει στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας είναι πλήρως λειτουργικά. Ο ΟΤΕ δεν σχετίζεται με κανένα άλλο σύστημα της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας».

Επηρεάζονται πτήσεις από και προς Κύπρο

Το πρόβλημα στο FIR Αθηνών, λόγω τεχνικού ζητήματος, επηρεάζουν και πτήσεις από και προς την Κύπρο, σύμφωνα με πληροφορίες του ΚΥΠΕ από την Hermes Airports διαχειρίστρια εταιρεία των κυπριακών αεροδρομίων.

Όσον αφορά στο αεροδρόμιο Λάρνακας επηρεάζονται τρεις πτήσεις επί του παρόντος. Συγκεκριμένα δύο αναχωρήσεις (Aegean και Sky) και μία άφιξη (Aegean). Όπως αναφέρθηκε στο ΚΥΠΕ ο αριθμός των επιβατών αυτών των πτήσεων που επηρεάζονται ανέρχεται σε περίπου 500 άτομα.

Όσον αφορά στο αεροδρόμιο Πάφου υπάρχει προγραμματισμένη πτήση για Αθήνα το απόγευμα στις 16:20 (Ryan Air) η οποία αναμένεται να επηρεαστεί εάν δεν επιλυθεί το τεχνικό πρόβλημα που υπάρχει.

Όσον αφορά άλλες πτήσεις οι οποίες θα περνούσαν πάνω από τον ελληνικό εναέριο χώρο με προορισμό την Κύπρο, όπως λέχθηκε στο ΚΥΠΕ, οι αεροπορικές εταιρείες βρίσκονται στη διαδικασία να αλλάξουν τα πλάνα πτήσεων για να πετάξουν τα αεροσκάφη ακολουθώντας άλλη διαδρομή και αποφεύγοντας το FIR Αθηνών.

Το επιβατικό κοινό καλείται όπως παρακολουθεί τις ανακοινώσεις των αεροπορικών εταιρειών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ / ΚΥΠΕ