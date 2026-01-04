Ποιο είναι το πρόβλημα που «νέκρωσε» τον εναέριο χώρο της Ελλάδας

Σε νέα τροπή οδηγείται η υπόθεση με τα προβλήματα που καταγράφηκαν σε ραδιοσυχνότητες με αποτέλεσμα το μπλακ αουτ στον εναέριο χώρο της Ελλάδας.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας το πρόβλημα δεν έγκειται σε μια απλή τεχνική βλάβη, αλλά σε ένα ζήτημα σαφώς πιο σύνθετο και σοβαρό.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες αυτή τη στιγμή υπάρχουν παρεμβολές στις συχνότητες και έχουν ήδη κινηθεί οι προβλεπόμενες διαδικασίες για να εντοπιστεί η προέλευσή τους. Οι αρμόδιες υπηρεσίες διερευνούν τις συχνότητες προκειμένου να διαπιστωθεί από πού εκπέμπεται το σήμα που δημιουργεί το πρόβλημα, αποκλείοντας το ενδεχόμενο δυσλειτουργίας εξοπλισμού ή συγκυριακής αστοχίας.

Την ίδια στιγμή, ξεκαθαρίζεται ότι τα «Γεράνια» όχι μόνο δεν ευθύνονται για το πρόβλημα, αλλά αντιθέτως είναι από τους ελάχιστους σταθμούς που δεν αντιμετώπισαν καμία απολύτως δυσλειτουργία.

Ένα πρόβλημα που ξεπερνά τα όρια μιας συνηθισμένης τεχνικής βλάβης

Η πραγματική εικόνα δείχνει ότι οι παρεμβολές επηρέασαν άλλες εγκαταστάσεις, γεγονός που ενισχύει τη σοβαρότητα της υπόθεσης και εξηγεί γιατί το θέμα αντιμετωπίζεται σε κεντρικό επίπεδο. Πρόκειται, όπως επισημαίνουν πηγές με γνώση του αντικειμένου, για ένα ζήτημα που ξεπερνά κατά πολύ τα όρια μιας συνηθισμένης τεχνικής βλάβης και απαιτεί πλήρη διερεύνηση, τόσο για λόγους λειτουργικούς όσο και για λόγους ασφάλειας των επικοινωνιών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία πάντως, 53 αφίξεις και 54 αναχωρήσεις έχουν μέχρι στιγμής ακυρωθεί.

Πηγή: iefimerida.gr