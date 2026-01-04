FIR Αθηνών: Μαζική παρεμβολή σχεδόν σε όλες τις συχνότητες - «Πρωτοφανές περιστατικό» λέει η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας

Μία μαζική παρεμβολή σχεδόν σε όλες τις συχνότητες που εξυπηρετούν τον εναέριο χώρο των Αθηνών προκάλεσε τη βλάβη που οδήγησε στις καθυστερήσεις και ακυρώσεις δεκάδων πτήσεων στα αεροδρόμια της Ελλάδας, όπως αναφέρει σε νεότερη ανακοίνωσή της η ελληνική Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας.

Το χαρακτηρίζει, δε, «πρωτοφανές περιστατικό ως προς τη μαζικότητα, τη γεωγραφική του έκταση και τη χρονική του επιμονή».

«Στις 4/1/2026 και ώρα 08:59 τοπική, η Υπηρεσία αντιμετώπισε μαζική παρεμβολή σχεδόν σε όλες τις συχνότητες που εξυπηρετούν το F.I.R. Αθηνών, ενώ ταυτόχρονα παρουσιάστηκε πτώση των γραμμών HELLAS COM καθώς και των τηλεφωνικών γραμμών επιχειρησιακής επικοινωνίας» σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση.

Πρωτοφανές περιστατικό

Παράλληλα, αναφέρεται πως «ο «θόρυβος» που παρατηρήθηκε στις συχνότητες είχε τη μορφή συνεχούς, ακούσιας εκπομπής. Οι ηλεκτρονικοί της ΥΠΑ, σε συντονισμό με τους τεχνικούς του ΟΤΕ, κατέβαλαν άμεσες προσπάθειες για τον εντοπισμό και την αποκατάσταση του προβλήματος. Πρόκειται για πρωτοφανές περιστατικό ως προς τη μαζικότητα, τη γεωγραφική του έκταση και τη χρονική του επιμονή».

«Η Ομάδα Αντιμετώπισης Κρίσεων της Υπηρεσίας συγκλήθηκε από τις πρωινές ώρες της Κυριακής, υπό τον Διοικητή κ. Σαουνάτσο, στο Κέντρο Ελέγχου Περιοχής Αθηνών, με τη συμμετοχή του Υποδιοικητή Αεροναυτιλίας κ. Βαγενά, του Γενικού Διευθυντή Αεροναυτιλίας κ. Σφακιανάκη, καθώς και όλων των προϊσταμένων των αρμόδιων τεχνικών και επιχειρησιακών Διευθύνσεων. Η Ομάδα βρίσκεται σε διαρκή συντονισμό και τηλεδιασκέψεις με εξωτερικούς φορείς, καθώς και σε επιχειρησιακή συνεργασία με το EUROCONTROL για τη βέλτιστη διαχείριση του F.I.R. Αθηνών» συμπληρώνεται.

«Παράλληλα, οι ηλεκτρονικοί της ΥΠΑ κινητοποιήθηκαν σε όλες τις περιφερειακές μονάδες συστημάτων εκπομπής και λήψης, μεταξύ άλλων στον Υμηττό, στο Πήλιο, στη Θάσο, στα Ακαρνανικά, στο Μοναστήρι και στα Γεράνια, προκειμένου να πραγματοποιηθεί επιτόπιος έλεγχος των συστημάτων εκπομπής.

Εξυπηρετούνται 45 αεροσκάφη ανά ώρα

Κατά τις μεσημβρινές ώρες, δόθηκε εντολή στο ειδικά εξοπλισμένο αεροσκάφος της ΥΠΑ να απογειωθεί εκτάκτως, με τη συμμετοχή ηλεκτρονικών της Υπηρεσίας και ειδικού τεχνικού της ΕΕΤΤ, για τη στοχευμένη διερεύνηση των παρεμβολών από αέρος.

Με γνώμονα την ασφάλεια των πτήσεων, το Κέντρο Ελέγχου Περιοχής Αθηνών, σε στενό συντονισμό με το EUROCONTROL, προχώρησε σε μείωση του αριθμού των εξυπηρετούμενων αεροσκαφών στο F.I.R. Αθηνών σε 35 αεροσκάφη ανά ώρα, αριθμός που αυξήθηκε σε 45 αεροσκάφη ανά ώρα μετά τις 16:00 τοπική ώρα» καταλήγει η σχετική ανακοίνωση.

Στην παλαιότητα του εξοπλισμού αποδίδει το περιστατικό η Ένωση Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας

Ανακοίνωση εξέδωσε η Ένωση Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας Ελλάδας για τα σημερινά συμβάντα στην εναέρια κυκλοφορία, ζητώντας άμεσα διερεύνηση, με συμμετοχή ΑΠΑ και ΕΟΔΑΣΑΑΜ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΕΕΚΕ, οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας που υπηρετούσαν στο Κ.Ε.Π.ΑΘ.Μ. ενεργοποίησαν άμεσα όλα τα διαθέσιμα εναλλακτικά μέσα, προκειμένου να διαχειριστούν με ασφάλεια τις πτήσεις που βρίσκονταν ήδη εντός του FIR Αθηνών ή δεν ήταν δυνατόν να αναδρομολογηθούν.

Για λόγους ασφάλειας, ανεστάλησαν προσωρινά οι απογειώσεις από όλα τα ελληνικά αεροδρόμια για πτήσεις που επρόκειτο να εισέλθουν στο FIR Αθηνών, ενώ όπου αυτό κατέστη εφικτό, υπερπτήσεις που βρίσκονταν ήδη στον αέρα αναδρομολογήθηκαν μέσω γειτονικών FIR.

Η εναέρια κυκλοφορία διαχειρίζεται μέχρι στιγμής με περιορισμένα μέσα, ενώ έχει επιτευχθεί μερική επαναφορά της κυκλοφορίας, με την εφαρμογή όλων των προβλεπόμενων ευρωπαϊκών και διεθνών διαδικασιών ασφάλειας.

Η Ένωση επισημαίνει ότι το περιστατικό χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα σοβαρό και πρωτοφανές για σύστημα Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας και επισημαίνει πως μέχρι την ώρα έκδοσης της ανακοίνωσης, η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας δεν είχε ανακοινώσει τα αίτια του προβλήματος, ούτε το χρονοδιάγραμμα πλήρους αποκατάστασης.

Τονίζει ότι παρόμοια περιστατικά δεν αποτελούν μεμονωμένα γεγονότα, αλλά, όπως αναφέρει, συνδέονται με τη χρόνια παλαιότητα και την ανεπαρκή συντήρηση του εξοπλισμού επικοινωνιών και επιτήρησης, θέμα το οποίο έχει τεθεί επανειλημμένα από τους ελεγκτές τα προηγούμενα χρόνια. «Αποτελεί το άμεσο αποτέλεσμα της χρόνιας αδράνειας, της κακής διαχείρισης και των λανθασμένων επιλογών της Διοίκησης της Υ.Π.Α., η οποία αγνοεί συστηματικά τις προειδοποιήσεις των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας. Η Ε.Ε.Ε.Κ.Ε. εδώ και χρόνια αναδεικνύει την παλαιότητα του εξοπλισμού επιτήρησης και επικοινωνιών και απαιτεί την αντικατάστασή του με σύγχρονο εξοπλισμό που να πληροί τις απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών Κανονισμών. Δυστυχώς έως τώρα το αίτημά μας δεν έχει τύχει ανταπόκρισης» αναφέρει χαρακτηριστικά .

Παράλληλα, γίνεται αναφορά και σε αντίστοιχο περιστατικό τον Αύγουστο του 2025, όταν είχε καταγραφεί απώλεια επικοινωνιών και εικόνας ραντάρ στον λόφο Μερέντα, χωρίς -όπως σημειώνεται- να υπάρξει επίσημη ανάληψη ευθύνης.

Η Ένωση ζητά:

'Αμεση διερεύνηση του περιστατικού, με τη συμμετοχή της Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας και του ΕΟΔΑΣΑΑΜ, ώστε να προσδιοριστούν τα ακριβή αίτια.

Επίσημη ενημέρωση για τον χρόνο πλήρους αποκατάστασης, καθώς και για τα μέτρα που θα ληφθούν, ώστε να αποφευχθεί επανάληψη αντίστοιχων βλαβών.

Τέλος, επισημαίνεται ότι η επαναφορά της εναέριας κυκλοφορίας σε ονομαστικά επίπεδα θα εξαρτηθεί από την πλήρη αποκατάσταση των συστημάτων, με την ασφάλεια των πτήσεων να παραμένει, όπως αναφέρεται, απόλυτη προτεραιότητα.

