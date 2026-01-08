Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Κινητοποιήσεις αγροτών: Θετικοί σε συνάντηση με τον Μητσοτάκη

Οι αγρότες αποδέχονται την πρόσκληση για συζήτηση στις 13 Ιανουαρίου, υπό την προϋπόθεση ανοιχτών δρόμων και πλήρους εκπροσώπησης των μπλόκων

Προς εκτόνωση οδεύουν οι κινητοποιήσεις των αγροτών στην Ελλάδα καθώς η Πανελλαδική τους Σύσκεψη αποδέχθηκε την πρόσκληση της Κυβέρνησης για συνάντηση με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, την ερχόμενη Τρίτη.

Συγκεκριμένα, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης μιλώντας σε τηλεοπτική εκπομπή τόνισε ότι η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί υπό δύο βασικές προϋποθέσεις: ανοιχτούς δρόμους και αντιπροσωπευτική εκπροσώπηση όλων των μπλόκων αγροτών. «Απευθύνω άλλη μία πρόσκληση στους αγρότες την Τρίτη 13 Ιανουαρίου που ο Πρωθυπουργός θα είναι στο γραφείο του να συναντηθούν», τόνισε.

Μετά την νέα πρόσκληση από τον Παύλο Μαρινάκη για ραντεβού στις 13 Ιανουαρίου στο Μαξίμου, οι αγρότες απάντησαν καταρχήν «ναι» ενώ την Κυριακή θα συνεδριάσει εκ νέου η Πανελλαδική Σύσκεψη προκειμένου να αποφασίσει αν τα τρακτέρ θα παραμείνουν στα μπλόκα μέχρι τη συνάντηση.

Πηγή: ΚΥΠΕ

