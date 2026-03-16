Ακέφαλο ΙΚΥΚ, στον αέρα οι υποτροφίες

Για άλλη μια φορά μένει ακέφαλο το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου (ΙΚΥΚ). Όπως πληροφορούμαστε, ο πρόεδρος του δ.σ. του ιδρύματος, Ανδρέας Ορφανίδης, ο οποίος διορίστηκε μόλις πριν από τρεις μήνες, παραιτήθηκε. Πέρσι, περίπου την ίδια εποχή, είχε παραιτηθεί και ο προηγούμενος πρόεδρος του ΙΚΥΚ, Γιώργος Σκαλίας. Τότε το ίδρυμα λειτουργούσε, έστω και μετά δυσκολίας, αφού υπήρχε αντιπρόεδρος, ο οποίος παραιτήθηκε στις αρχές του τρέχοντος έτους.

Τα προβλήματα στο ΙΚΥΚ είναι πολλά και γνωστά εδώ και χρόνια. Μεταξύ άλλων ο προϋπολογισμός που δεν επαρκεί ώστε να λάβουν υποτροφία όλοι όσοι τη δικαιούνται. 

Το βασικό ζήτημα που προκύπτει τώρα είναι ότι χωρίς πρόεδρο και αντιπρόεδρο το ΙΚΥΚ ουσιαστικά δεν μπορεί να λειτουργήσει. Αν το Υπουργικό Συμβούλιο δεν προχωρήσει άμεσα σε διορισμούς, οι φετινές προκηρύξεις για υποτροφίες, οι οποίες παραδοσιακά εκδίδονται μέχρι το πρώτο δεκαπενθήμερο του Απριλίου, κινδυνεύουν να καθυστερήσουν σημαντικά.

Το ότι το ΙΚΥΚ δεν συγκαταλέγεται στις προτεραιότητες της κυβέρνησης το έχουμε εμπεδώσει. Ας μην την πληρώσουν όμως για ακόμη μια φορά οι φοιτητές που εξαρτώνται από αυτή τη χορηγία.

ΑΓ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

