Οδηγοί Προσοχή! Κατολισθήσεις πετρών σε δρόμους στα ορεινά - Τι αναφέρει η Αστυνομία

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Ελλάδα

Πέθανε ο Ελλαδίτης δημοσιογράφος Σπύρος Καρατζαφέρης

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Την είδηση έκανε γνωστή ο αδερφός του εκλιπόντος και πρώην πρόεδρος του ΛΑΟΣ, Γιώργος Καρατζαφέρης.

 

Πέθανε αργά τη νύχτα ο δημοσιογράφος Σπύρος Καρατζαφέρης, σε ηλικία 88 ετών, όπως ανακοίνωσε ο αδελφός του και πρώην πρόεδρος του ΛΑΟΣ, Γιώργος Καρατζαφέρης. Η μακρά και πολυσχιδής καριέρα του περιλαμβάνει εφημερίδες, περιοδικά, τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά μέσα, αφήνοντας ανεξίτηλο αποτύπωμα στον χώρο της ενημέρωσης.

Ποιος ήταν ο δημοσιογράφος Σπύρος Καρατζαφέρης

Ο Σπύρος Καρατζαφέρης γεννήθηκε στις 24 Φεβρουαρίου 1938 στο χωριό Ποταμιά της επαρχίας Μεγαλόπολης στην Αρκαδία και μεγάλωσε στην Αμφιθέα του Παλαιού Φαλήρου. Αποφοίτησε από τη Σχολή Δημοσιογραφίας «Όμηρος», υπό τη διεύθυνση του ακαδημαϊκού Σπύρου Μελά, και ξεκίνησε τη δημοσιογραφική πορεία του το 1959 στην εφημερίδα «Βραδυνή», καλύπτοντας το αστυνομικό ρεπορτάζ μέχρι το 1962.

Στη συνέχεια εργάστηκε στις εφημερίδες «Έθνος» και «Απογευματινή» (1968-1975), ενώ από το 1975 έως το 1988 υπήρξε μέλος της «Ελευθεροτυπίας», πριν αποχωρήσει για συνεργασία με τον επιχειρηματία Σωκράτη Κόκκαλη στην έκδοση της εφημερίδας «Επικαιρότητα» (1988-1991), όπου ανέλαβε διευθυντής και αρχισυντάκτης.

Το 1990 ίδρυσε και εξέδιδε την εβδομαδιαία εφημερίδα «48 Ώρες», ενώ παράλληλα εκδιδόταν το στρατιωτικό περιοδικό «Αμυντικά Θέματα». Αργότερα υπήρξε εκδότης της «Αθηναϊκής» και της «Σφήνας», προσφέροντας ποικιλία θεμάτων στον ελληνικό Τύπο.

Στην τηλεόραση, ο Σπύρος Καρατζαφέρης συνεργάστηκε με την ΕΡΤ, την ΥΕΝΕΔ, το Star Channel -όπου για χρόνια υπήρξε διευθυντής ειδήσεων- το Τηλεάστυ και το Extra Channel. Παράλληλα, διατηρούσε για πολλά χρόνια εκπομπή στον ραδιοφωνικό σταθμό Flash 96, κερδίζοντας το κοινό με την εμπειρία και την ευρύτητα των θεμάτων του.

Ο Γιώργος Καρατζαφέρης, μιλώντας στον ραδιοσταθμό «Παραπολιτικά», δήλωσε: «Έφυγε από τη ζωή αργά τη νύχτα. Είναι συγκλονιστικό για εμένα, που είμαι ο μικρός αδελφός και ακολούθησα τα βήματά του. Είμαι συντετριμμένος».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

 

Tags

ΕΙΔΗΣΕΙΣΕΛΛΑΔΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα