Πέθανε ο Ελλαδίτης δημοσιογράφος Σπύρος Καρατζαφέρης

Πέθανε αργά τη νύχτα ο δημοσιογράφος Σπύρος Καρατζαφέρης, σε ηλικία 88 ετών, όπως ανακοίνωσε ο αδελφός του και πρώην πρόεδρος του ΛΑΟΣ, Γιώργος Καρατζαφέρης. Η μακρά και πολυσχιδής καριέρα του περιλαμβάνει εφημερίδες, περιοδικά, τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά μέσα, αφήνοντας ανεξίτηλο αποτύπωμα στον χώρο της ενημέρωσης.

Ποιος ήταν ο δημοσιογράφος Σπύρος Καρατζαφέρης

Ο Σπύρος Καρατζαφέρης γεννήθηκε στις 24 Φεβρουαρίου 1938 στο χωριό Ποταμιά της επαρχίας Μεγαλόπολης στην Αρκαδία και μεγάλωσε στην Αμφιθέα του Παλαιού Φαλήρου. Αποφοίτησε από τη Σχολή Δημοσιογραφίας «Όμηρος», υπό τη διεύθυνση του ακαδημαϊκού Σπύρου Μελά, και ξεκίνησε τη δημοσιογραφική πορεία του το 1959 στην εφημερίδα «Βραδυνή», καλύπτοντας το αστυνομικό ρεπορτάζ μέχρι το 1962.

Στη συνέχεια εργάστηκε στις εφημερίδες «Έθνος» και «Απογευματινή» (1968-1975), ενώ από το 1975 έως το 1988 υπήρξε μέλος της «Ελευθεροτυπίας», πριν αποχωρήσει για συνεργασία με τον επιχειρηματία Σωκράτη Κόκκαλη στην έκδοση της εφημερίδας «Επικαιρότητα» (1988-1991), όπου ανέλαβε διευθυντής και αρχισυντάκτης.

Το 1990 ίδρυσε και εξέδιδε την εβδομαδιαία εφημερίδα «48 Ώρες», ενώ παράλληλα εκδιδόταν το στρατιωτικό περιοδικό «Αμυντικά Θέματα». Αργότερα υπήρξε εκδότης της «Αθηναϊκής» και της «Σφήνας», προσφέροντας ποικιλία θεμάτων στον ελληνικό Τύπο.

Στην τηλεόραση, ο Σπύρος Καρατζαφέρης συνεργάστηκε με την ΕΡΤ, την ΥΕΝΕΔ, το Star Channel -όπου για χρόνια υπήρξε διευθυντής ειδήσεων- το Τηλεάστυ και το Extra Channel. Παράλληλα, διατηρούσε για πολλά χρόνια εκπομπή στον ραδιοφωνικό σταθμό Flash 96, κερδίζοντας το κοινό με την εμπειρία και την ευρύτητα των θεμάτων του.

Ο Γιώργος Καρατζαφέρης, μιλώντας στον ραδιοσταθμό «Παραπολιτικά», δήλωσε: «Έφυγε από τη ζωή αργά τη νύχτα. Είναι συγκλονιστικό για εμένα, που είμαι ο μικρός αδελφός και ακολούθησα τα βήματά του. Είμαι συντετριμμένος».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ