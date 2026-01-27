Οι ιστορίες των πέντε νεκρών εργατριών στη Βιολάντα: Δούλευαν νύχτα για να φροντίσουν παιδιά και εγγόνια

Ένα μαύρο πέπλο έχει σκεπάσει την πόλη των Τρικάλων, από τα ξημερώματα της 26ης Ιανουαρίου, μετά τη φονική έκρηξη στη μπισκοτοβιομηχανία "Βιολάντα", που κόστισε τη ζωή σε πέντε εργαζόμενες γυναίκες.

Η περιοχή έχει βυθιστεί στο πένθος, για τον τόσο άδικο χαμό της Αγάπης, της Έλενας, της Βάσως, της Βούλας και της Αναστασίας, πέντε γυναίκες-μαχήτριες της ζωής, μητέρες, συζύγους, κόρες, αδελφές.

Η μοιραία νυχτερινή βάρδια που στοίχισε τη ζωή στις πέντε εργαζόμενες του εργοστασίου, ήταν αυτή που οι ίδιες είχαν επιλέξει ως μητέρες για να έχουν χρόνο, το πρωί να φροντίζουν τα παιδιά και τις οικογένειές τους ή για να συμπληρώσουν τα ένσημά τους και να βγουν στη σύνταξη. Από θαύμα γλίτωσαν οι υπόλοιποι εργαζόμενοι που είχαν βάρδια στο εργοστάσιο, καθώς εκείνη την ώρα έκαναν διάλειμμα.

Οι σοροί των άτυχων γυναικών βρέθηκαν στο υπόγειο του εργοστασίου, πολύ κοντά η μία στην άλλη, στο σημείο όπου εκδηλώθηκε η φονική έκρηξη. Σημειώνεται ότι, έχουν μεταφερθεί στο νεκροτομείο του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας, όπου οι συγγενείς δίνουν δείγματα DNA για την επίσημη ταυτοποίηση.

Τα θύματα στο εργοστάσιο της "Βιολάντα" θα μπορούσαν να είναι πολύ περισσότερα, εάν το βράδυ της Κυριακής 25 Ιανουαρίου η βάρδια δεν ήταν μειωμένη, επειδή είχε προηγηθεί η γιορτή για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας.

Λίγες ώρες πριν από την τραγωδία οι εργαζόμενοι διασκέδαζαν μαζί και τίποτα δεν προμήνυε το τι θα επακολουθούσε. Στη βάρδια έπρεπε να είναι 30 άτομα. Ωστόσο, λόγω της εκδήλωσης, ο διευθυντής μείωσε τον αριθμό των εργαζομένων σε 12.

Εργοστάσιο "Βιολάντα" - Τα πέντε θύματα της τραγωδίας

Τελευταία εντοπίστηκε το πρωί της Τρίτης, η σορός της Αγάπης Μπούνοβα. Ήταν σύζυγος, μητέρα και γιαγιά. Εντοπίστηκε κοντά στις σορούς των τριών γυναικών, που είχαν βρεθεί πρώτες, ενώ στο συγκεκριμένο σημείο το έδαφος δεν είχε υποχωρήσει.

"Ήταν μια οικογένεια πολύ αγαπητή στο χωριό. Δούλευαν κάμποσα χρόνια στη Γερμανία και ήρθαν στο χωριό να φτιάξουν ένα σπίτι. Η Αγάπη 15 χρόνια δούλευε στη Βιολάντα, ήθελε έναν χρόνο να βγει στη σύνταξη και τη βρήκε το μοιραίο" είπε στην ΕΡΤ ο πρόεδρος του Μεγαλοχωρίου Τρικάλων στο οποίο ζούσε η άτυχη γυναίκα.

"Από ό,τι ακούω ήταν ευχαριστημένη, ζήτησε να δουλεύει νύχτα γιατί ήθελε την ημέρα να πάει τα εγγόνια στο σχολείο. Ο γιος της και η νύφη της εργαζόταν και η κόρη της ήταν διορισμένη στη Ναύπακτο. Ο σύζυγός της είχε βουλκανιζατέρ και έφευγε και αυτός πρωί-πρωί από το σπίτι" πρόσθεσε ο κ. Τζέλης.

Η 56χρονη Αναστασία Νάσιου, είχε επιλέξει κι εκείνη τη νυχτερινή βάρδια με ένα επιπλέον κίνητρο, όπως λένε οι γονείς της. Γιατί "ήταν νέα, είχε προσληφθεί το καλοκαίρι, έκανε υπομονή για το μεροκάματο μέχρι να συμπληρώσει τα ένσημα". Παράλληλα ήταν μητέρα τριών αγοριών.

Η Αναστασία δούλευε από το 1989 στη Γερμανία, πήρε σύνταξη ο σύζυγός της και ήρθε μαζί του. Τη δουλειά που έκανε στη Γερμανία, την ήξερε καλά, λέει η οικογένειά της. Την ίδια έκανε και εδώ, γι’ αυτό και την προσέλαβαν αμέσως. "Ήθελε να επιστρέψει στον τόπο της κοντά στη μάνα, τον πατέρα, τον άνδρα της, το αγαπούσε το χωριό".

Η 45χρονη Έλενα Κατσαρού ήταν μητέρα ενός παιδιού 13 ετών και, όπως λένε οι δικοί της άνθρωποι, γνώριζε καλά τη δουλειά. Σύμφωνα με πληροφορίες, η άτυχη γυναίκα εργαζόταν για πολλά χρόνια στην Βιολάντα. Στο εργοστάσιο εργαζόταν και η μητέρα της και μάλιστα δούλευαν αντίθετες βάρδιες για να μένει πάντα κάποια με το παιδί.

Η 56χρονη Βούλα Μπουκουβάλα, από την Καρδίτσα, ήταν μητέρα τριών παιδιών και, σύμφωνα με τις πληροφορίες, εργαζόταν δέκα χρόνια στο εργοστάσιο, στον τομέα της παραγωγής.

Τέλος, η 42χρονη Βασιλική Σκαμπαρδώνη, μητέρα δύο παιδιών. Παλαιότερα είχε δικό της κομμωτήριο, ωστόσο το έκλεισε μετά την πανδημία λόγω κρίσης, και αποφάσισε να εργάζεται στην εταιρεία επιλέγοντας τη νυχτερινή βάρδια, ώστε να έχει χρόνο το πρωί που δούλευε ο σύζυγός της να είναι με τα παιδιά της.

