Πέντε μεγάλες τομές στο Σύνταγμα προτείνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Σημαντικές συνταγματικές αλλαγές σε πέντε επίπεδα προτείνει ο Έλληνας Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης στην επικείμενη συνταγματική αναθεώρηση.

Συγκεκριμένα, με διάγγελμά του, ο κ. Μητσοτάκης προτείνει αλλαγές στο άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών, στο άρθρο 16 για την δυνατότητα ίδρυσης ιδιωτικών πανεπιστημίων, την άρση της μονιμότητας στο δημόσιο, αλλαγή στη θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας με την καθιέρωση μίας και μόνο εξαετούς θητείας και αλλαγή στον τρόπο εκλογής της ηγεσίας της Δικαιοσύνης

«Είναι αλήθεια ότι επί 50 χρόνια το Σύνταγμα του 1975 εξασφάλισε ομαλότητα και πολιτική σταθερότητα. Είναι ένα κείμενο «ζωντανό». Δεν παύει, ωστόσο, να ανήκει στον 20ό αιώνα. Συνεπώς, είναι καιρός να τολμήσουμε μεγάλες τομές, που θα ενισχύουν το κύρος των θεσμών και την εμπιστοσύνη των πολιτών, εισάγοντας ρυθμίσεις για την καλύτερη λειτουργία του πολιτεύματος απέναντι στις μεγάλες προκλήσεις της εποχής και συμβαδίζοντας με νέα δεδομένα, όπως η τεχνητή νοημοσύνη και η κλιματική κρίση», τόνισε ο κ. Μητσοτάκης στο διάγγελμά του.

«Το ίδιο το Σύνταγμα μας επιβάλλει να αναζητήσουμε συναινέσεις αν θέλουμε πραγματικά να πετύχουμε τις μεγάλες αλλαγές που χρειάζεται ο καταστατικός μας χάρτης. Εύχομαι η διαδικασία της Συνταγματικής Αναθεώρησης να αποτελέσει μια απάντηση στην τοξικότητα και τη στείρα κομματική περιχαράκωση που διακρίνει το πολιτικό μας σύστημα», κατέληξε ο Έλληνας Πρωθυπουργός.

Πηγή: ΚΥΠΕ