Ελλάδα: Δημοσιογράφος της ΕΡΤ και έξι εταιρείες κατηγορούνται μαζί με τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ για υπεξαίρεση κονδυλίων

Στο στόχαστρο της Αρχής για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος βρίσκονται μαζί με τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ Γιάννη Παναγόπουλο άλλες 6 εταιρείες και φυσικά πρόσωπα από το χώρο των εκδόσεων και της επικοινωνίας καθώς φέρεται να εμπλέκονται σε υπόθεση υπεξαίρεσης κονδυλίων- χρηματοδοτήσεων από το Ελληνικό Δημόσιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση, που υπερβαίνουν συνολικά το ποσό των 73 εκατομμυρίων ευρώ και προορίζονταν για επτά εκπαιδευτικά προγράμματα και προγράμματα κατάρτισης.

Πρόκειται για έξι φυσικά πρόσωπα και 6 εταιρείες των οποίων δεσμεύτηκαν τραπεζικοί λογαριασμοί, θυρίδες και μετοχές.

Η Αρχή διαπίστωσε ενδείξεις για υπεξαίρεση και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, μέσω απευθείας αναθέσεων και διαγωνισμών στις συγκεκριμένες εταιρείες οι οποίες είναι:

-Εμπορική εκδοτική εταιρεία γραφικών τεχνών, επικοινωνίας και οπτικοακουστικών μέσων που ανήκει σε δύο αδέλφια με τα οποία συνεργάζεται επί δεκαετίες η ΓΣΕΕ για την εκτύπωση του υλικού της (αφίσες, μπροσούρεςκλπ)

-Δημοσιογράφος με εταιρεία επικοινωνίας

-Εταιρεία που δραστηριοποιείται στην οργάνωση συνεδρίων

-Εταιρεία cyber security

-Διαφημιστική εταιρεία και εταιρείες επικοινωνίας.

Παρά τη αναστολή της ιδιότητας του κομματικού μέλους του ΠΑΣΟΚ μέχρι την διαλεύκανση της υπόθεσης υπεξαίρεσης δημοσίου χρήματος, ο Γιάννης Παναγόπουλος έλαβε τη στήριξη των συνδικαλιστών ομοϊδεατών του χθες στην εκτελεστική επιτροπή της ΓΣΕΕ ενώ και οι άλλες παρατάξεις ( ΔΑΣ, ΔΑΚΕ , ΕΜΕΙΣ-ΑΡΚΙ, ΕΑΚ) τήρησαν αποστάσεις και στάση αναμονής , περιμένοντας την τελική ετυμηγορία.

Μάλιστα στην ανακοίνωσή του ο κ. Παναγόπουλος όχι μόνο δεν θέτει θέμα παραίτησής του από την ηγεσία της συνομοσπονδίας στην οποία βρίσκεται επί 20 συναπτά έτη αλλά τονίζει ότι « με καθαρή τη συνείδησή του θα αγωνιστεί για την τιμή και την αξιοπρέπειά του και θα οδηγήσει την παράταξή του, για μια ακόμη φορά, σε ένα νικηφόρο συνέδριο της ΓΣΕΕ» το οποίο αναμένεται να διεξαχθεί τον Απρίλιο του 2026.

Παρά τις δηλώσεις του σε προηγούμενα εκλογοαπολογιστικά συνέδρια της ΓΣΕΕ ( κάποια από τα οποία όπως του 2020 μετατράπηκαν σε πεδία μάχης) ότι θα αποχωρήσει από τη θέση του , ο Γιάννης Παναγόπουλος κατέρριψε το ρεκόρ του μακροβιότερου προέδρου της Συνομοσπονδίας , παραμένοντας στο τιμόνι της ΓΣΕΕ από το 2006.

Υπενθυμίζουμε ότι επικεφαλής της Αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος πρώην αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης δέσμευσε τραπεζικούς λογαριασμούς, θυρίδες, μετοχές και δύο ακίνητα του προέδρου της ΓΣΕΕ Γιάννη Παναγόπουλου και έξι ακόμα φυσικών προσώπων και έξι εταιρειών.

Ο κ. Παναγόπουλος και οι άλλοι εμπλέκονται σε υπόθεση υπεξαίρεσης κονδυλίων άνω των 73 εκατομμυρίων ευρώ από το Ελληνικό Δημόσιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση για εκπαιδευτικά προγράμματα.

Επίσης, διαπιστώθηκαν εκτεταμένες μεταφορές χρημάτων σε ατομικούς λογαριασμούς και αναλήψεις μετρητών άνω του 1,5 εκατομμυρίου ευρώ χωρίς νόμιμη αιτιολογία.

Το πόρισμα που βρίσκεται στα χέρια του αρμόδιου εισαγγελέα σηματοδοτεί την έναρξη και ποινικής έρευνας, στο πλαίσιο της οποίας θα κληθούν όλα τα ελεγχόμενα πρόσωπα.

Κύκλοι του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ επισημαίνουν ότι αυτήν την περίοδο ολοκληρώνονται προγράμματα κατάρτισης με χρηματοδότηση από τα ΕΣΠΑ, ύψους 40 εκ. ευρώ από τα οποία τα 25 εκ. προορίζονται για την επιδότηση ανέργων που συμμετέχουν στα προγράμματα. Τα εν λόγω προγράμματα , σύμφωνα με το ΙΝΕ ελέγχθηκαν και υλοποιήθηκαν με όλες τις νόμιμες διαδικασίες.

Oπως δήλωσε χθες ο κ. Παναγόπουλος « Για όσα γράφονται και διακινούνται για το πρόσωπό μου, τονίζω ότι δεν έχω να κρύψω τίποτε. Δεν έχω να φοβηθώ τίποτε. Είμαι στη διάθεση της δικαιοσύνης. Η αποκατάσταση της αλήθειας είναι θέμα χρόνου.

Μέχρι στιγμής δεν μου έχει επιδοθεί κανένα εισαγγελικό πόρισμα, ώστε να γνωρίζω με ακρίβεια ποιες είναι οι σε βάρος μου κατηγορίες και πως αυτές στοιχειοθετούνται.

Δεν είναι η πρώτη φορά που βρίσκομαι στο στόχαστρο συκοφαντών. Ούτε η πρώτη φορά που καλούμαι να αποκρούσω αβάσιμες και ανυπόστατες κατηγορίες.

Το θλιβερό στην υπόθεση αυτή είναι ότι στο πρόσωπό μου δέχονται για μια ακόμη φορά ισχυρό πλήγμα τα συνδικάτα και η δράση τους. Κάποιους φαίνεται ότι τους ενοχλούν.

Μόλις πάρω το πόρισμα της Αρχής θα δώσω τις απαντήσεις μου καθώς «… είναι γνωστοί οι υπαίτιοι και είναι γνωστή η αιτία». Στη διαδρομή μου στέκομαι πάντα όρθιος και δυνατός. Το ίδιο θα κάνω και τώρα. Ήδη ενημέρωσα τους συναδέλφους της παράταξής μου στη ΓΣΕΕ, καθώς και την Εκτελεστική Επιτροπή.

Τους ευχαριστώ για τη στήριξή τους. Όπως στην άλλη «στημένη» υπόθεση «κακουργηματικού» χαρακτήρα για τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά η δικαιοσύνη ομόφωνα αποφάσισε για την αθωότητά μου, είμαι σίγουρος ότι το ίδιο θα συμβεί και με την νέα.

Ας κρύβονται και ας φοβούνται οι συκοφάντες και να είναι σίγουροι ότι θα προσφύγω στα Εθνικά και Ευρωπαϊκά δικαστήρια. Είναι άδικο να παραδίδεσαι στη βορά των πρωτοσέλιδων, των σκοπιμοτήτων, των μηχανισμών αποπροσανατολισμού και χειραγώγησης της κοινής γνώμης.

Τέλος, για κανένα λόγο και με κανέναν τρόπο δεν θα εμπλακώ στην αδηφάγα όρεξη κάποιων, που ενδίδουν στον κανιβαλισμό. Θυμίζω ότι ο σεβασμός του τεκμηρίου αθωότητας είναι υποχρεωτικός. Με καθαρή τη συνείδησή μου θα αγωνιστώ για την τιμή και την αξιοπρέπειά μου και θα οδηγήσω την παράταξή μου, για μια ακόμη φορά, σε ένα νικηφόρο συνέδριο της ΓΣΕΕ.»

