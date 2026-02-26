Τηλεφώνημα Μητσοτάκη στον Ερντογάν για τα γενέθλιά του

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τον αφθώδη πυρετό - Μπορεί να φαγωθεί το κρέας μετά τον εμβολιασμό;

Σημειώνεται ότι ο Τούρκος πρόεδρος γίνεται σήμερα 74 ετών, καθώς έχει γεννηθεί το 1954.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της τουρκικής προεδρίας, ο Ελληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ευχήθηκε στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για τα γενέθλιά του κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας.

Πηγή: cnn.gr

ΡΕΤΖΕΠ ΤΑΓΙΠ ΕΡΝΤΟΓΑΝΤΟΥΡΚΙΑΕΛΛΑΔΑΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ

