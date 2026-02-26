Τηλεφώνημα Μητσοτάκη στον Ερντογάν για τα γενέθλιά του

Σύμφωνα με ανακοίνωση της τουρκικής προεδρίας, ο Ελληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ευχήθηκε στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για τα γενέθλιά του κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας.

Σημειώνεται ότι ο Τούρκος πρόεδρος γίνεται σήμερα 74 ετών, καθώς έχει γεννηθεί το 1954.

NEW: #Greece's PM Mitsotakis wished #Turkiye's President Erdoğan a happy birthday today in a phone call, says Turkish Presidency statement



There were several other calls - w/ leaders from Azerbaijan, Serbia, Uzbekistan + Bosnia - but the one w/ Greece stands out 🇹🇷🇬🇷