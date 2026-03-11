Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

«Παίρνω τον Παύλο μου και φεύγω, νικήσαμε»: Δάκρυσε η Μάγδα Φύσσα μετά τη νέα καταδίκη της Χρυσής Αυγής

Εμφανώς συγκινημένη κατά την έξοδό της από το Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων, η Μάγδα Φύσσα, μητέρα του δολοφονημένου Παύλου, εξέφρασε την ικανοποίησή της για την απόφαση του δικαστηρίου για τη Χρυσή Αυγή δηλώνοντας πως «νικήσαμε».

«Τελειώσαμε… Μετά από 11 χρόνια τελειώσαμε. Σήμερα γυρίζω σπίτι με τη σκέψη ότι δεν θα χρειαστεί να βρεθώ ξανά ανάμεσα σε αυτούς που δολοφόνησαν το παιδί μου και έσπειραν το μίσος στην κοινωνία. Σήμερα γυρίζω σπίτι με την καρδιά μου το ίδιο σκισμένη αλλά και λίγο πιο ανακουφισμένη, ανάλαφρη. Έντεκα χρόνια αγώνα και ευχαριστώ όλους και όλες και όλους εκείνους που τον δώσαμε μαζί αυτό τον αγώνα. Ευτυχώς δεν ήταν λίγοι», είπε η κυρία Φύσσα.

«Παύλο νικήσαμε. Έχοντας χάσει…» ανέφερε συγκινημένη και συμπλήρωσε: «τους τσάκισες. Τους τσάκισες παιδί μου. Ευχαριστώ για όλα. Ούτε σπιθαμή γης σε κανένα φασίστα. Ούτε σπιθαμή, ούτε βήμα πίσω. Παίρνω τον Παύλο μου και φεύγω. Σας χαιρετώ, γεια σας».

Κατά την έξοδό της η Μάγδα Φύσσα κρατούσε ένα πλακάτ που έγραφε: «Παύλο τα καταφέραμε! Τελεσίδικα ναζιστική εγκληματική οργάνωση η Χρυσή Αυγή. Τους ξεφτίλισες».


 

