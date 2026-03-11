Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κόσμος

Δημοσίευμα NYT: Στρατιωτικό λάθος πίσω από τον βομβαρδισμό σχολείου στο Ιράν

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Λάθος συντεταγμένες οδήγησαν στον βομβαρδισμό σχολείου στο Ιράν με πάνω από 150 νεκρούς, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά συμπεράσματα μιας εσωτερικής στρατιωτικής έρευνας, που δημοσίευσαν σήμερα οι New York Times

Ένα λάθος του αμερικανικού στρατού στις συντεταγμένες ενός στόχου φαίνεται να οδήγησε στον βομβαρδισμό ενός σχολείου στο Ιράν την 28η Φεβρουαρίου, όπου σκοτώθηκαν περισσότεροι από 150 άνθρωποι, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά συμπεράσματα μιας εσωτερικής στρατιωτικής έρευνας, που δημοσίευσαν σήμερα οι New York Times.

Σύμφωνα με τις ιρανικές αρχές, η έκρηξη στη Μινάμπ, στο νότιο τμήμα της χώρας, σημειώθηκε την πρώτη ημέρα του πολέμου, την 28η Φεβρουαρίου και είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο περισσότερων από 150 ανθρώπων.

Το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων δεν έχει καταφέρει να μεταβεί στο σημείο προκειμένου να επαληθεύσει ανεξάρτητα τον απολογισμό ή τις συνθήκες στις οποίες εκτυλίχθηκαν τα γεγονότα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε αρνηθεί οποιαδήποτε εμπλοκή των ΗΠΑ, επιρρίπτοντας ευθύνες στο Ιράν, προτού εν μέρει υπαναχωρήσει από τη θέση αυτή και πει πως «θα αποδεχόταν» το αποτέλεσμα της έρευνας.

Σύμφωνα με τους New York Times, που επικαλούνται Αμερικανούς αξιωματούχους και πηγές προσκείμενες στην έρευνα, ο πύραυλος Tomahawk ερρίφθη από τον αμερικανικό στρατό.

«Ο βομβαρδισμός της 28ης Φεβρουαρίου εναντίον του κτιρίου του δημοτικού σχολείου Shajarah Tayyebeh ήταν αποτέλεσμα ενός λάθους στόχευσης από τον αμερικανικό στρατό, που πραγματοποιούσε πλήγματα εναντίον μιας παρακείμενης ιρανικής βάσης, της οποίας το σχολικό κτίριο αποτελούσε παλαιότερα τμήμα, βάσει των προκαταρκτικών συμπερασμάτων της έρευνας», αναφέρουν οι New York Times.

«Οι αξιωματικοί της αμερικανικής Κεντρικής Διοίκησης όρισαν τις συντεταγμένες του στόχου για το πλήγμα χρησιμοποιώντας παρωχημένα δεδομένα, τα οποία τους έδωσε η υπηρεσία πληροφοριών Άμυνας, σύμφωνα με πρόσωπα ενήμερα για την έρευνα», συμπληρώνει η εφημερίδα.

Το δημοσίευμα τονίζει ότι αυτά τα στοιχεία είναι προκαταρκτικά και ότι παραμένουν ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν, ιδίως γιατί αυτές οι παρωχημένες πληροφορίες δεν επανελέγχθηκαν. 

Πηγή: ΚΥΠΕ

Tags

ΙΡΑΝΗΠΑΤΕΧΕΡΑΝΗNew York TimesΕΠΙΘΕΣΗ ΙΣΡΑΗΛ ΣΤΟ ΙΡΑΝ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα