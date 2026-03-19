Από το 2021 επιχειρεί η Ελληνική Δύναμη Σαουδικής Αραβίας που αναχαίτισε σήμερα δύο ιρανικούς βαλλιστικούς πυραύλους

Έμπειρα στελέχη των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων μετέχουν στην ελληνική Πυροβολαρχία Κατευθυνόμενων Βλημάτων PATRIOT, η οποία αναχαίτισε σήμερα δυο ιρανικούς βαλλιστικούς πυραύλους, εντός της περιοχής ευθύνης της, στην νοτιοδυτική Σαουδική Αραβία. Η επιχείρηση κατάρριψης των πυραύλων, διευκρίνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Παύλος Μαρινάκης ήταν αμυντική ενέργεια και δεν συνιστά κλιμάκωση ή επίθεση.

Η ανάπτυξη της ελληνικής Πυροβολαρχίας στην περιοχή ξεκίνησε το 2021, στο πλαίσιο της αποστολής της διεθνούς πρωτοβουλίας «Integrated Air Missile Defense (IAMD) Concept» για την υποστήριξη της αεράμυνας του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας, με βασικό έργο για την «Ελληνική Δύναμη Σαουδικής Αραβίας» (ΕΛΔΥΣΑ) την αντιαεροπορική κάλυψη των εγκαταστάσεων της ARAMCO. Να σημειωθεί ότι η πλευρά της Σαουδικής Αραβίας είχε ζητήσει την επέκταση της κάλυψης μέσω των ελληνικών Patriot μέχρι το 2026.

Οι δυνατότητες των Patriot

Χαρακτηριστικά Ραντάρ AN/MPQ-65 Radar Set

- Κατασκευάστρια Εταιρεία: RAYTHEON

- Περιγραφή: Ραντάρ έρευνας και εγκλωβισμού στόχων και καθοδήγησης βλήματος

- Τύπος: PHASED ARRAY

- Κάλυψη: 120°

- Μέγιστη Εμβέλεια: 170 χλμ

Χαρακτηριστικά Εκτοξευτήρα M-901 Launching Station

- Κατασκευάστρια Εταιρεία: RAYTHEON

- Περιγραφή: Τετραπλός εκτοξευτήρας Α/Α βλημάτων

- Τύποι Βλημάτων

- MIM-104D GEM (Guidance Enhanced Missile)

- MIM-104B SOJC (Stand-Off Jammer Counter)

- MIM-104A

- Επιδόσεις:

- Μέγιστη Ταχύτητα: 3+ Mach

- Επιτάχυνση: 30 g

- Μέγιστο ύψος εμπλοκής: 24 χλμ

- Μέγιστη εμβέλεια: 160 χλμ

- Βάρος Κεφαλής: 90 κιλά

«Αμυντική ενέργεια, αποδεικνύει πόσο αξιόμαχες είναι οι Ένοπλες Δυνάμεις»

Σε δηλώσεις του για το ζήτημα, ο κ. Μαρινάκης απέρριψε τα περί εμπλοκής της Ελλάδας στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, σημειώνοντας ότι πρόκειται για μια αμυντική ενέργεια, μια ενέργεια αποτροπής.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επανέλαβε τις δηλώσεις του Νίκου Δένδια, ο οποίος τόνισε ότι η ελληνική συστοιχία αποδεικνύει το πόσο αξιόμαχες είναι οι Ένοπλες Δυνάμεις και τι εμπειρία έχει αποκτηθεί και πρόσθεσε ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις έμμεσα αλλά με σαφήνεια προστατεύουν το επίπεδο ζωής των Ελλήνων και Ευρωπαίων πολιτών.

Η δήλωση Δένδια

«Σήμερα το πρωί η ελληνική συστοιχία Patriot στη Σαουδική Αραβία κατέρριψε δύο βαλλιστικούς πυραύλους προερχόμενους από το Ιράν κατευθυνόμενους σε διυλιστήρια του βασιλείου της Σ. Αραβίας», ανέφερε σε δήλωσή του ο Νίκος Δένδιας.

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας σημείωσε ότι «με αυτό τον τρόπο η ελληνική συστοιχία αποδεικνύει το πόσο αξιόμαχη είναι και τι εμπειρία έχει αποκτήσει όλον αυτό τον καιρό. Αλλά επίσης, έμμεσα αλλά σαφώς προστατεύει και το επίπεδο ζωής των Ελλήνων πολιτών και των Ευρωπαίων πολιτών».

«Η διαρκής αύξηση της τιμής του πετρελαίου, αποτελεί μία τεράστια απειλή για το επίπεδο ζωής των Ελλήνων, των Ευρωπαίων, των κατοίκων όλου του πλανήτη. Η διμοιρία ακρίβειας μας απειλεί επίσης και είναι και αυτό μία πολύ μεγάλη απειλή και η προστασία διυλιστηρίων και μονάδων παραγωγής πετρελαίου έχει σε αυτή την συγκυρία μία τεράστια σημασία», πρόσθεσε στη συνέχεια.

«Θα ήθελα να συγχαρώ τα στελέχη των ΕΔ, της ελληνικής ΠΑ στη Σ. Αραβία για αυτό το οποίο κατάφεραν», είπε.