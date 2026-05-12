Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Η ΟΣΑΚ είναι ο πιο στενός μας συνεργάτης» - Εγκαίνια με δεσμεύσεις για το μέλλον της Υγείας

Το όραμα της ΟΣΑΚ για ένα ανθρωποκεντρικό, ολιστικό και δίκαιο σύστημα υγείας ταυτίζεται πλήρως με τις προτεραιότητες της κυβέρνησης και η παρουσία του στα εγκαίνια των νέων γραφείων της ομοσπονδίας αποτελεί «έμπρακτη αναγνώριση του σημαντικού και πολυεπίπεδου έργου» που επιτελεί σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, ανέφερε ο Πρόεδρος της Δημοκρατία, σημειώνοντας την παρουσία πέντε μελών του Υπουργικού Συμβουλίου «και δεν είμαστε σε προεκλογική περίοδο για προεδρικές εκλογές».

Η παρουσία τόσων Υπουργών είναι «ενδεικτικό της επιτυχίας της ΟΣΑΚ, είναι ενδεικτικό της σημασίας που αποδίδουμε στον τομέα της Υγείας, είναι ενδεικτικό του πώς σας προσεγγίζουμε ως συνεργάτες και συνοδοιπόρους», ανέφερε ο Νίκος Χριστοδουλίδης. Σημείωσε επίσης την άμεση ανταπόκριση των μελών του Υπουργικού στην παραίνεσή του να έχουν «ανοικτές τις πόρτες, να ακούμε από εσάς».

Από την ίδρυσή της, είπε, τον Νοέμβριο του 1986, η ΟΣΑΚ δικαιωματικά έχει καταξιωθεί ως ένας ουσιαστικός και αξιόπιστος θεσμικός εταίρος της Πολιτείας. «Ποτέ δεν τέθηκε από την ΟΣΑΚ θέμα εκτός λογικής και που δεν αποσκοπεί να βοηθήσει στο σύνολο τους, τους ασθενείς. Εκπροσωπώντας σήμερα 38 οργανώσεις-μέλη και χιλιάδες ασθενείς στην Κύπρο, συμβάλλει καθοριστικά στη διαμόρφωση μιας ενιαίας, ισχυρής φωνής, διασφαλίζοντας ότι οι ανάγκες και οι προσδοκίες των ασθενών λαμβάνονται υπόψη, ως οφείλουμε ως πολιτεία να κάνουμε».

Χαιρόμαστε, συνέχισε, οι κυπριακές οργανώσεις να έχουν ρόλο σε ευρωπαϊκό επίπεδο, είναι ένδειξη της αναγνώρισης του ρόλου και της δράσης τους.

«Σε εθνικό επίπεδο, σας προσεγγίζουμε, και το έχουμε αποδείξει με πράξεις, ως τους πιο στενούς μας συνεργάτες στα θέματα υγείας, και οι αρχές της συνεργασίας, της ισότητας, της διαφάνειας, τις οποίες διαχρονικά υπηρετείτε, αποτελούν τη βασική συνιστώσα για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των πολιτικών μας στον τομέα της υγείας».

Αναφερόμενος σε αυτά που πέτυχαν μέχρι τώρα, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης έκανε μνεία στον Συνήγορο του Ασθενούς, που ήταν παρών, λέγοντας ότι τον στηρίζον στα πρώτα του βήματα, προσθέτοντας ότι «πρέπει να γίνουν ακόμη περισσότερα για να δώσουμε περισσότερη ουσία και τον ρόλο που πρέπει να έχει αυτός ο ανεξάρτητος και σημαντικός θεσμός για την προστασία των δικαιωμάτων των ασθενών και την ενίσχυση της διαφάνειας και της λογοδοσίας στο σύστημα υγείας».

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφέρθηκε επίσης στη δημιουργία Εθνικού Κέντρου Κλινικής Τεκμηρίωσης, την απόφαση για ίδρυση του Εθνικού Ινστιτούτου Καρκίνου, «το οποίο θα αποτελέσει τον βασικό πυλώνα για την προώθηση πολιτικών και δράσεων σε σχέση με την πρόληψη, τη διάγνωση και τη θεραπεία της νόσου», λέγοντας ότι προσβλέπουν και στη βοήθεια της πρώην Ευρωπαίας Επιτρόπου, Στέλλας Κυριακίδου, που ήταν παρούσα.

Την ίδια στιγμή, είπε, ενισχύουν κι αναβαθμίζουν το ΓεΣΥ, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και στην ισότιμη πρόσβαση των πολιτών σε καινοτόμες θεραπείες.

Επίσης, ανέφερε, εκσυγχρονίζουν τα δημόσια νοσηλευτήρια, κι απευθυνόμενος προς τον Πρόεδρο του ΔΣ του ΟΚΥΠΥ, που ήταν παρών, ανέφερε ότι υπάρχει καθυστέρηση σε ένα από τα επτά χρονοδιαγράμματα που έθεσαν και σύντομα θα πάρει ο Οργανισμός μια επιστολή ώστε να προχωρήσουν χωρίς καθυστέρηση στα θέματα των υποδομών, σημειώνοντας ότι επένδυσαν €145 εκ. στα δημόσια νοσηλευτήρια, τα οποία θα πρέπει να ανταποκρίνονται στην ελάχιστη υποχρέωση που έχουμε προς τους πολίτες. Τα ΤΑΕΠ είναι πολύ σημαντικά, έχουν αποσυμφορήσει τις Α’ Βοήθειες και γίνεται πιο ορθολογική διαχείριση των περιστατικών, σημείωσε.

Ιδιαίτερης σημασίας αλλά και ξεκάθαρη ένδειξη της σημασίας που αποδίδουν στον τομέα της υγείας, συνέχισε, είναι και η προώθηση σημαντικών νομοθεσιών που ενισχύουν ουσιαστικά το σύστημα υγείας, καλύπτουν διαχρονικά κενά και υλοποιούν την ηθική και θεσμική υποχρέωση της πολιτείας να διασφαλίσει την ποιοτική και καθολική πρόσβαση των ασθενών σε υπηρεσίες υγείας.

Μεταξύ αυτών, ανέφερε τις νομοθεσίες για την Ανακουφιστική Φροντίδα, τα Κέντρα Αποκατάστασης, για τον Εθνικό Φορέα Ασθενοφόρων. Υπάρχουν, πρόσθεσε, και πολλά άλλα που πρέπει να γίνουν λέγοντας ότι το Παρατηρητήριο Δικαιωμάτων των Ασθενών της ΟΣΑΚ και η «Γραμμή του Ασθενή 1403», αποτελούν γι’ αυτούς πολύτιμα εργαλεία για να εντοπίζουν τα προβλήματα και στη βάση πραγματικών δεδομένων για τις ανάγκες των ασθενών να κάνουν τις όποιες διορθωτικές παρεμβάσεις χρειάζονται.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης διαβεβαίωσε ότι «θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε μαζί για να πετύχουμε τον κοινό στόχο αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών. Το είπα πολλές φορές, ό,τι αφορά την υγεία και την παιδεία προσεγγίζεται από εμάς, όχι ως λογιστική πράξη, αλλά ως επένδυση και ως ελάχιστη υποχρέωση προς τους πολίτες μας».

Ως ιδιαίτερα σημαντικό σταθμό για την Ομοσπονδία Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου χαρακτήρισε την σημερινή ημέρα ο Πρόεδρος της ΟΣΑΚ, Χαράλαμπος Παπαδόπουλος σημειώνοντας ότι η Ομοσπονδία εδώ και σχεδόν τέσσερις δεκαετίες βρίσκεται σταθερά δίπλα στους ασθενείς μέσω των οργανώσεων μελών της και δίπλα στις οργανώσεις τους, συμβάλλοντας ουσιαστικά στον δημόσιο διάλογο και στις πολιτικές υγείας της χώρας.

Η ΟΣΑΚ ιδρύθηκε το 1986, ανέφερε, σε μια εποχή όπου η οργανωμένη εκπροσώπηση των ασθενών στην Κύπρο βρισκόταν ακόμη σε αρχικό στάδιο και αμφισβήτηση. Μέσα από συνεχή προσπάθεια, επιμονή και συλλογική δουλειά, συνέχισε, η Ομοσπονδία εξελίχθηκε σε έναν αναγνωρισμένο θεσμικό συνομιλητή της Πολιτείας για ζητήματα που αφορούν την υγεία, τα δικαιώματα των ασθενών και την κοινωνική φροντίδα.

Σήμερα, είπε, η ΟΣΑΚ αριθμεί 42 οργανώσεις μέλη και εκπροσωπεί περίπου 90.000 ασθενείς παγκυπρίως εκφράζοντας τις ανάγκες, εμπειρίες και πραγματικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν καθημερινά αυτοίκαι οι οικογένειές τους. «Εάν αναλογιστεί κανείς τον αριθμό των οικογενειών που επηρεάζονται άμεσα από ζητήματα υγείας, αντιλαμβάνεται ότι η δράση και η παρουσία της Ομοσπονδίας αφορά ένα πολύ μεγάλο μέρος της κυπριακής κοινωνίας».

Ο κ. Παπαδόπουλος ανέφερε ότι η ΟΣΑΚ συμμετέχει ενεργά σε θεσμικές επιτροπές, συμβουλευτικά σώματα, ομάδες εργασίας και διαδικασίες διαβούλευσης που αφορούν την υγεία, τη φαρμακευτική πολιτική, τα δικαιώματα των ασθενών, τις σπάνιες παθήσεις, τον καρκίνο, τη μακροχρόνια φροντίδα, την αναπηρία, την ψυχική υγεία και ευρύτερα ζητήματα δημόσιας υγείας.

Παράλληλα, είπε, είχε ενεργό συμβολή σε σημαντικές εξελίξεις στον τομέα της υγείας, καταθέτοντας τεκμηριωμένες θέσεις και προτάσεις, με στόχο τη διαμόρφωση πολιτικών που ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των ασθενών.

Κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στα μέλη της Ομοσπονδίας λειτουργούς, συνεργάτες και τους εθελοντές της Εκτελεστικής Επιτροπής και του Διοικητικού Συμβουλίου, είπε ότι η ΟΣΑΚ έχει καταφέρει να πείσει την Πολιτεία για την αξιοπιστία του έργου της, οικοδομώντας σχέσεις εμπιστοσύνης και συνεργασίας μέσα από σοβαρότητα, συνέπεια και τεκμηριωμένες θέσεις, χωρίς ατζέντες και σκοπιμότητες.» Η σταθερή αυτή πορεία συνέβαλε ουσιαστικά στην ενίσχυση του θεσμικού ρόλου της Ομοσπονδίας και στη δυνατότητά της να παρεμβαίνει με υπευθυνότητα σε σημαντικά ζητήματα πολιτικής υγείας».

Τα νέα γραφεία της ΟΣΑΚ, ανέφερε, αποτελούν ένα σημαντικό βήμα ενίσχυσης της λειτουργίας και της παρουσίας της Ομοσπονδίας. Η υγεία, πρόσθεσε, απαιτεί διαρκή διάλογο, συνεργασία και κοινή προσπάθεια και σε αυτό το πλαίσιο, η ΟΣΑΚ θα συνεχίσει να εργάζεται με συνέπεια, σοβαρότητα και τεκμηριωμένο λόγο, με στόχο τη διασφάλιση ενός ανθρωποκεντρικού συστήματος υγείας που να ανταποκρίνεται ουσιαστικά στις ανάγκες των πολιτών.

Στα εγκαίνια παρόντες ήταν οι Υπουργοί Υγείας, Ενέργειας (τέως Υπουργός Υγείας), Εσωτερικών (πρώην Υπουργός Υγείας), Εργασίας και η Υφυπουργός πρόνοιας, Βουλευτές, ηγεσίες οργανώσεων μελών της ΟΣΑΚ και εκπρόσωποι αρμόδιων φορέων.

Πηγή: ΚΥΠΕ