Κομισιόν: Πρόσκληση στους Ταλιμπάν για «τεχνικές συνομιλίες» σχετικά με τις απελάσεις

Επιβεβαίωσε την Τρίτη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι απέστειλε επιστολή στις de facto αρχές του Αφγανιστάν, προσκαλώντας αντιπροσωπεία των Ταλιμπάν στις Βρυξέλλες για τεχνικές συνομιλίες σχετικά με τις επιστροφές μεταναστών.

«Η DG Home [ΓΔ Εσωτερικών υποθέσεων της Κομισιόν], από κοινού με το σουηδικό Υπουργείο Δικαιοσύνης, απέστειλε επιστολή στις de facto αρχές του Αφγανιστάν, προκειμένου να διερευνήσει τη διαθεσιμότητά τους για συνάντηση σε τεχνικό επίπεδο εδώ στις Βρυξέλλες», δήλωσε ο εκπρόσωπος της Κομισιόν Μάρκους Λάμμερτ κατά την ενημέρωση των διαπιστευμένων συντακτών.

Ο Λάμμερτ διευκρίνισε ότι η πρωτοβουλία αποτελεί συνέχεια αντίστοιχων τεχνικών επαφών που είχαν ήδη πραγματοποιηθεί στο Αφγανιστάν τον Ιανουάριο. «Αυτές οι επαφές σε τεχνικό επίπεδο έρχονται ως ανταπόκριση σε πρωτοβουλία 20 κρατών μελών και χωρών που συνδέονται με τη Συνθήκη Σένγκεν, οι οποίες ζήτησαν από την Κομισιόν να συντονίσει τέτοιου είδους επαφές για θέματα επιστροφών», ανέφερε.

Σχετικά με το προφίλ των προσώπων για τα οποία θα διεξαχθούν οι συνομιλίες, ο εκπρόσωπος ήταν σαφής: «Μιλάμε για πρόσωπα που συνιστούν απειλή για την ασφάλεια. Αυτά είναι τα πρόσωπα που τα κράτη μέλη θέλουν να επιστρέψουν», πρόσθεσε ο Λάμμερτ, διευκρινίζοντας ότι δεν είναι έργο της Κομισιόν να κάνει αυτό το διαχωρισμό.

Ερωτηθείς αν η πρόσκληση Ταλιμπάν στις Βρυξέλλες συνεπάγεται de facto αναγνώρισή τους, ο εκπρόσωπος της Επιτροπής απέρριψε την ερμηνεία αυτή κατηγορηματικά. «Αυτό δεν συνιστά με κανέναν τρόπο αναγνώριση», τόνισε, υπενθυμίζοντας ότι η ΕΕ διατηρεί επιχειρησιακές επαφές με τις de facto αρχές βάσει συμπερασμάτων του του Συμβουλίου της ΕΕ από το 2021, που επιβεβαιώθηκαν τον Μάρτιο του 2023.

Σύμφωνα με αυτά τα συμπεράσματα, το Συμβούλιο «χαιρετίζει την παρουσία της ΕΕ στην Καμπούλ και υπενθυμίζει τη σημασία του έργου του Ειδικού Απεσταλμένου της ΕΕ για το Αφγανιστάν στη μεταφορά της θέσης της ΕΕ, μεταξύ άλλων σε διαλόγους με περιφερειακούς και διεθνείς εταίρους, σύμφωνα με τα στρατηγικά συμφέροντα της ΕΕ».

Ο Λάμμερτ υπογράμμισε επίσης ότι κάθε απόφαση επιστροφής αποτελεί αρμοδιότητα των εθνικών αρχών σε ατομικό επίπεδο και πρέπει να είναι σύμφωνη με το ευρωπαϊκό και διεθνές δίκαιο, συμπεριλαμβανομένων των θεμελιωδών δικαιωμάτων.

Η επιστολή των κρατών μελών εστάλη τον περασμένο Οκτώβριο και υπογράφεται από τους Υπουργούς Μετανάστευσης και Εσωτερικών από την Κύπρο, την Αυστρία, το Βέλγιο, τη Βουλγαρία, την Κύπρο, την Τσεχική Δημοκρατία, την Ελλάδα, την Ιρλανδία, τη Λιθουανία, τη Μάλτα, τη Σλοβακία, την Εσθονία, την Γερμανία, την Ιταλία, την Ουγγαρία, το Λουξεμβούργο, την Ολλανδία, την Πολωνία, τη Σουηδία, αλλά και από την Νορβηγία από μη κράτη μέλη.

Εκεί, οι Υπουργοί έθεταν τρία κεντρικά αιτήματα στον Επίτροπο Μετανάστευσης, Μάγκνους Μπρούνερ, με κοινοποίηση στην Ύπατη Εκπρόσωπο της ΕΕ, Κάγια Κάλας, τον συντονισμό των επιστροφών σε επίπεδο ΕΕ στα αυτό να μη γίνεται αποσπασματικά από κάθε κράτος μέλος ξεχωριστά, καθώς το 2024, από τους 22.870 Αφγανούς που έλαβαν απόφαση επιστροφής στην ΕΕ, μόνο 435 επέστρεψαν, ποσοστό μόλις 2%.

Επιπλέον, ζητούσαν ενίσχυση του ρόλου της Frontex για εθελοντικές επιστροφές μέσω του ευρωπααϊκού προγράμματος επανένταξης, ώστε να μειωθεί το κατακερματισμένο οικονομικό βάρος που φέρουν μεμονωμένα τα κράτη μέλη, και τρίτον, ζήτησαν την προώθηση των αναγκαστικών επιστροφών ιδίως για λόγους ασφαλείας από την Κομισιόν, με προτεραιότητα στα άτομα που αποτελούν απειλή για τη δημόσια τάξη ή την εθνική ασφάλεια, επικαλούμενοι την αύξηση βίαιων επεισοδίων από Αφγανούς πολίτες σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Πρότειναν μάλιστα κοινή αποστολή στο Αφγανιστάν ως εργαλείο συντονισμού.

Πηγή: ΚΥΠΕ