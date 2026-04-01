Ξέσπασε σε κλάματα η Ιωάννα Τούνη: Ενοχή των δύο κατηγορουμένων πρότεινε η εισαγγελέας για το revenge porn

Στο άκουσμα της πρότασης η επιχειρηματίας και influencer ξέσπασε σε κλάματα.

«Η Ιωάννα Τούνη υπέστη ζημιά» ανέφερε η εισαγγελέας

«Το πρόσωπο της παθούσης εισέπραξε πλήθος εξευτελιστικών χαρακτηρισμών και όχι των κατηγορουμένων. Δεν μας νοιάζει αν η Ιωάννα Τούνη πλούτισε σε βάρος του αρνητικού περιστατικού. Δεν είναι αυτό κάτι που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους κατηγορούμενους», ανέφερε η εισαγγελέας αναλύοντας το σκεπτικό της, όπως σημειώνει το ThessPost.

«Δεν στοιχειοθετείται αυτό που υποστηρίζει ο δεύτερος κατηγορούμενος, ότι έλειπε. Ο πρώτος είπε ψέματα ότι δεν βρέθηκαν στο σημείο αυτό του beach bar αλλά αλλού. Η Ιωάννα Τούνη υπέστη ζημιά» πρόσθεσε μεταξύ άλλων η εισαγγελέας.

Νωρίτερα, προσερχόμενη στο δικαστήριο, η Ιωάννα Τούνη ανέφερε: «Δικαίωση περιμένω. Κάπως δεν το πιστεύω ότι εννιά χρόνια μετά έχουμε φτάσει εδώ. Χαρούμενη νιώθω, για αρχή, γιατί εγώ έχω έρθει εδώ με την αλήθεια. Είμαι πολύ αγχωμένη, δεν ξέρω αν κατάφερα να κοιμηθώ. Είναι κάπως οξύμωρο που είναι σήμερα Πρωταπριλιά, εύχομαι και ελπίζω να μην υπάρξουν ψέματα και ότι μόνο η αλήθεια είναι αυτή που θα λάμψει».

