«Ένιωσα λύτρωση»: Φανερά συγκινημένη η Ιωάννα Τούνη μετά την ενοχή των δραστών για το revenge porn (βίντεο)

Συγκινημένη, έξω από το δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, τόνισε πως: «Δεν το έχω συνειδητοποιήσει ακόμα»

Σε δηλώσεις προχώρησε η Ιωάννα Τούνη μετά την καταδίκη των δύο δραστών για την υπόθεση του revenge porn.

Συγκινημένη, έξω από το δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, τόνισε πως: «Δεν το έχω συνειδητοποιήσει ακόμα. Και οι δύο κατηγορούμενοι κρίθηκαν ένοχοι για κακούργημα. Νιώθω δικαίωση σίγουρα, για όλα αυτά που έχω περάσει. Εύχομαι να πέρασα ένα ηχηρό μήνυμα για όλες τις γυναίκες και για το πώς μπορούν να διεκδικήσουν το δίκιο τους».

«Το ότι φτάσαμε σε ένα τόσο θετικό αποτέλεσμα, γιατί υπήρξε καταδίκη, δεν αναιρεί την πορεία που ήταν πάρα πολύ δύσκολη. Ωστόσο υπάρχει ελπίδα και Δικαιοσύνη» υπογράμμισε σε άλλο σημείο.

Και συμπλήρωσε: «Συγκινήθηκα και ένιωσα λύτρωση όταν άκουσα την Εισαγγελέα που πρότεινε την ενοχή τους».

«Εύχομαι να μπουν σύντομα φυλακή».

Δείτε βίντεο από τις δηλώσεις της Ιωάννας Τούνη:

Σημειώνεται ότι ένοχοι κρίθηκαν από το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης οι δύο κατηγορούμενοι για την υπόθεση του revenge porn με θύμα την Ιωάννα Τούνη.

Πρόκειται για τον τότε σύντροφο της Ιωάννας Τούνη που απεικονίζεται στο επίμαχο βίντεο αλλά και το άτομο που κατά το κατηγορητήριο φέρεται να βιντεοσκόπησε το επίμαχο βίντεο. Στον πρώτο επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης τεσσάρων ετών ενώ στον δεύτερο, στον οποίο αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου, τριών ετών με τριετή αναστολή. Το δικαστήριο αποφάσισε η έφεση τους να έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα στην εκτέλεση της ποινής. Σημειώνεται πως και οι δύο καταδικάστηκαν για παραβίαση προσωπικών δεδομένων, με σκοπό βλάβης.

Σύμφωνα με πληροφορίες - καθώς η δίκη έγινε κεκλεισμένων των θυρών έως και την αγόρευση της εισαγγελέως- οι δύο κατηγορούμενοι αρνήθηκαν τόσο ότι βιντεοσκόπησαν όσο και ότι διέδιδαν το επίμαχο υλικό.

Πηγή: protothema.gr

