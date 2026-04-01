Σάλος με τη διαρροή της συνομιλίας του Λαβρόφ με τον Ούγγρο ΥΠΕΞ - Δείτε τι ρουσφέτι τού ζήτησε από την ΕΕ

Σάλο έχει προκαλέσει η διαρροή της τηλεφωνικής συνομιλίας μεταξύ του υπουργού Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργκέι Λαβρόφ και του Ούγγρου ομολόγου του.

Η ηχογράφηση έρχεται σε μια στιγμή που ο υπουργός Εξωτερικών της Ουγγαρίας, Πέτερ Σιτζάρτο, βρίσκεται στο επίκεντρο μιας διαμάχης, μετά από δημοσιεύματα της Washington Post, σύμφωνα με τα οποία αποκάλυψε ευαίσθητες πληροφορίες στη Ρωσία κατά τη διάρκεια συνεδριάσεων του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων στις Βρυξέλλες.

Η επίμαχη συνομιλία Λαβρόφ-Σιτζάρτο

“I’m always at your service”: leaked calls between Lavrov and Hungary’s FM



Recordings of conversations between Sergey Lavrov and Péter Szijjártó suggest the Hungarian minister was willing to advance Moscow’s interests within the EU.



Μια ομάδα ερευνητικών δημοσιογράφων δημοσίευσε την Τρίτη μια ηχογράφηση τηλεφωνικής συνομιλίας μεταξύ του Ούγγρου υπουργού Εξωτερικών και του Ρώσου ομολόγου του, στην οποία ο Σιτζάρτο προσφέρθηκε να βοηθήσει στην άρση των κυρώσεων της ΕΕ κατά της αδελφής ενός Ρώσου ολιγάρχη, κατόπιν αιτήματος του Λαβρόφ.

Στην ηχογράφηση διάρκειας 94 δευτερολέπτων που δημοσιεύτηκε στο YouTube και αποκαλύφθηκε από το ερευνητικό μέσο Insider, ο Λαβρόφ ζήτησε από τον Σιτζάρτο να βοηθήσει στην αφαίρεση της Γκουλμπαχόρ Ισμαϊλόβα -της αδελφής του Ρώσου ολιγάρχη Αλισέρ Ουσμάνοφ -από τον κατάλογο των κυρώσεων της ΕΕ.

«Σας καλώ κατόπιν αιτήματος του Αλισέρ, ο οποίος μόλις μου ζήτησε να σας υπενθυμίσω για την αδελφή του», είπε ο Λαβρόφ στον Σιτζάρτο. Ο Ούγγρος υπουργός απαντά λέγοντας ότι «μαζί με τους Σλοβάκους, υποβάλλουμε πρόταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τη διαγραφή της από τον κατάλογο».

Η ηχογράφηση έρχεται σε μια στιγμή που ο Σιτζάρτο βρίσκεται στο επίκεντρο της διαμάχης, μετά από δημοσίευμα της Washington Post ότι μοιραζόταν ευαίσθητες πληροφορίες με τη Ρωσία κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων στις Βρυξέλλες.

Leaked recordings suggest that Hungary’s Foreign Minister Péter Szijjártó maintained unusually close coordination with Russia’s Lavrov, sharing details from confidential EU discussions and working to influence sanctions policy.



Σκάνδαλο στην Ουγγαρία ενόψει εκλογών

Το σκάνδαλο ήρθε στο φως την ώρα που η Ουγγαρία προετοιμάζεται για τις κοινοβουλευτικές εκλογές της 12ης Απριλίου, με την ξένη παρέμβαση και τους στενούς δεσμούς της κυβέρνησης με τη Μόσχα να συγκαταλέγονται στα βασικά θέματα της προεκλογικής εκστρατείας, αναφέρει το Euronews σε δημοσίευμά του.

Ο Σιτζάρτο υπερασπίστηκε τις ενέργειές του, υποστηρίζοντας ότι η επικοινωνία με Ρώσους αξιωματούχους πριν και μετά από τέτοιες συναντήσεις αποτελεί μέρος της συνήθους διπλωματικής πρακτικής.

Η συνομιλία μεταξύ του Σιτζάρτο και του Λαβρόφ ηχογραφήθηκε στις 30 Αυγούστου 2024 από άγνωστους, μετά την επιστροφή του Σιτζάρτο από την Αγία Πετρούπολη στη Βουδαπέστη.

Ο Σιτζάρτο είπε στον Λαβρόφ ότι θα υποβάλει πρόταση για τη διαγραφή του ονόματος της Ισμαϊλόβα από τον κατάλογο κυρώσεων της ΕΕ «την επόμενη εβδομάδα» και ότι «καθώς αρχίζει η νέα περίοδος επανεξέτασης, το θέμα θα τεθεί στην ημερήσια διάταξη -θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να την βγάλουμε από τον κατάλογο», δήλωσε ο Σιτζάρτο.

Μετά τη δημοσίευση της ηχογράφησης, ο Σιτζάρτο υποβάθμισε το περιστατικό και κατηγόρησε ξένες υπηρεσίες πληροφοριών ότι παρακολουθούσαν το τηλέφωνό του.

«Είναι γνωστό εδώ και καιρό ότι ξένες μυστικές υπηρεσίες -με την ενεργό συμμετοχή Ούγγρων δημοσιογράφων -υποκλέπτουν τις τηλεφωνικές μου συνομιλίες. Σήμερα, οι υποκλοπείς έκαναν μια άλλη μεγάλη «ανακάλυψη»: απέδειξαν ότι λέω τα ίδια πράγματα δημόσια και στο τηλέφωνο. Καλή δουλειά!», έγραψε.

Ο υπουργός πρόσθεσε ότι η κυβέρνησή του δεν είχε συμφωνήσει ποτέ να επιβάλει κυρώσεις σε οντότητες κρίσιμες για την ενεργειακή ασφάλεια της Ουγγαρίας και είχε αντιταχθεί στην καταχώριση ατόμων στον κατάλογο κυρώσεων όταν αυτές δεν εξυπηρετούσαν κάποιο σαφή σκοπό. «Θα συνεχίσουμε να ακολουθούμε αυτή την προσέγγιση και στο μέλλον», είπε.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε δηλώσει νωρίτερα ότι οι ισχυρισμοί σχετικά με τη συμπεριφορά του Σιτζάρτο κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων αποτελούν θέμα ανησυχίας και απαιτούν διευκρινίσεις από τη Βουδαπέστη.

Στην ηχογράφηση, ο Λαβρόφ είπε επίσης στον Σιτζάρτο ότι ο Ούγγρος υπουργός έχει λάβει εκτενή κάλυψη στα ρωσικά μέσα ενημέρωσης.

«Είπα κάτι λάθος;», ρώτησε ο Σιτζάρτο.

«Όχι. Απλώς έλεγαν ότι αγωνίζεστε ρεαλιστικά για τα συμφέροντα της χώρας σας», απάντησε ο Λαβρόφ με τον Ούγγρο ομόλογό του να σχολιάζει: «Αυτή είναι μια καλή ανάλυση της κατάστασης».

Πηγή: iefrimerida.gr