Πυρομαχικά σε ΗΑΕ και Κατάρ στέλνει η Ελλάδα - Η «σιωπηλή» ενίσχυση της αεράμυνας τους

Η απόφαση της Αθήνας να συνδράμει σύμφωνα με αρμόδιες πηγές τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Κατάρ με πυρομαχικά για την ενίσχυση της αεράμυνάς τους, έχει πολλαπλά επίπεδα ανάγνωσης πλην της αμυντικής διάστασης.

Αν και μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επίσημη ανακοίνωση, η συγκεκριμένη κίνηση εντάσσεται όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές στο CNN Greece, σε ένα ευρύτερο πλέγμα διπλωματίας, γεωπολιτικών ισορροπιών και στρατηγικών ανταλλαγμάτων που η Ελλάδα οικοδομεί συστηματικά τα τελευταία χρόνια στη Μέση Ανατολή.

Εκτός από αμυντικό χαρακτήρα, έχει παράλληλα σαφές πολιτικό και διπλωματικό βάρος, ιδίως σε μια περίοδο αυξημένων εντάσεων στην περιοχή του Κόλπου και ενίσχυσης των απειλών από βαλλιστικούς πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Το παρασκήνιο της ελληνικής συνδρομής

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ελληνική συνδρομή αφορά κυρίως πυρομαχικά για συστήματα αεράμυνας, με έμφαση στους πυραύλους των συστημάτων Patriot. Τα συγκεκριμένα συστήματα αποτελούν βασικό πυλώνα αντιβαλλιστικής προστασίας για τις χώρες του Κόλπου, οι οποίες βρίσκονται αντιμέτωπες με τα ιρανικά drones.

Η εμπειρία της Ελλάδας στη χρήση των Patriot όπως αποδείχθηκε και από την επιτυχή αναχαίτιση στόχων στη Σαουδική Αραβία, ενισχύει την εικόνα επιχειρησιακής αξιοπιστίας.

Ωστόσο, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα διαθέτουν προηγμένα μαχητικά, συμπεριλαμβανομένων των Rafale, γεγονός που δημιουργεί ανάγκη για συμπληρωματικό οπλισμό, όπως πύραυλοι αέρος-αέρος για την αντιμετώπιση drones. Ήδη από την προηγούμενη εβδομάδα υπήρχαν αναφορές για πτήσεις στρατιωτικών μεταγωγικών αεροσκαφών C-17 για Κατάρ.

Η ελληνική βοήθεια έρχεται σε συνέχεια της αποστολής αντίστοιχου υλικού και προς το Κατάρ.

Κατά την επίσκεψή του στη Ντόχα, ο Νίκος Δένδιας έγινε δεκτός από τον Εμίρη του Κατάρ Tamim bin Hamad bin Khalifa Al Thani. Μεταξύ άλλων συζήτησαν τις διμερείς σχέσεις μεταξύ του Κατάρ και της Ελλάδας, καθώς και οι τρόποι περαιτέρω ενίσχυσής τους, ιδιαιτέρως στους τομείς της στρατιωτικής συνεργασίας και της συνεργασίας για την ασφάλεια, κατά τρόπο που να αναβαθμίζει τον κοινό συντονισμό μεταξύ δύο φιλικών χωρών.

Ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής

Η στρατηγική σχέση Ελλάδας – ΗΑΕ εδράζεται στη συμφωνία αμυντικής συνεργασίας του 2020, η οποία περιλαμβάνει ρήτρα αμοιβαίας στρατιωτικής συνδρομής. Η ρήτρα αμοιβαίας αμυντικής συνδρομής ορίζει «εφόσον εγερθεί απειλή ενάντια στην ασφάλεια, κυριαρχία, ενότητα, προστασία ή ανεξαρτησία του εδάφους της Ελληνικής Δημοκρατίας ή του εδάφους των ΗΑΕ, τα μέρη θα επικοινωνήσουν άμεσα επί όλων των πλευρών της απειλής αυτής προκειμένου να αναλάβουν δράση και μέτρα τα οποία τα μέρη από κοινού θεωρούν αναγκαία για την αποτροπή αυτής της απειλής».

Τα ΗΑΕ έχουν καταδικάσει στο παρελθόν τις παραβιάσεις της Τουρκίας στην κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας και της Κύπρου, καθώς και τη συνολική επιθετική συμπεριφορά της στη Μέση Ανατολή, τη Νοτιοανατολική Μεσόγειο.

Μάλιστα το 2020 κατά την επίσκεψη του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και ύστερα από τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων Mohammed Bin Zayed Al Nahyan, η συγκεκριμένη θέση καταγράφηκε στην κοινή δήλωση των δύο ηγετών. Την Τρίτη κατά την τηλεφωνική τους επικοινωνία ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος εξέφρασε την αλληλεγγύη του προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και τις χώρες του Κόλπου, και υπογράμμισε την ανάγκη για αποκλιμάκωση και αυτοσυγκράτηση.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε επίσης τη σημασία της προστασίας της ελεύθερης ναυσιπλοΐας και της θαλάσσιας ασφάλειας επισημαίνοντας παράλληλα την ανάγκη να επανενεργοποιηθούν οι δίαυλοι επικοινωνίας για την παύση των εχθροπραξιών το συντομότερο δυνατόν.

Η σχέση δεν είναι μονομερής. Τα ΗΑΕ έχουν στο παρελθόν ενισχύσει την Ελλάδα με ανταλλακτικά αλλά και πυρομαχικά για μέσα της Αεροπορίας Στρατού και του Πολεμικού Ναυτικού.

Αυτό δημιουργεί μια σχέση «αμοιβαίας στήριξης», όπου η σημερινή ελληνική βοήθεια ενδέχεται όπως αναφέρουν αρμόδιες πηγές να μεταφραστεί σε μελλοντική στήριξη.

Την Τρίτη ο έλληνας Υπουργός Εθνικής Άμυνας έγινε δεκτός από τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.Ο Νίκος Δένδιας συναντήθηκε επίσης στο Άμπου Ντάμπι με τον Αναπληρωτή Πρωθυπουργό και Υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan, στον οποίο επανέλαβε την αμέριστη συμπαράσταση της Ελλάδας.

Τι κερδίζει η Αθήνα

Η κοινή στάση Ελλάδας και ΗΑΕ απέναντι στις τουρκικές ενέργειες στην Ανατολική Μεσόγειο αποτέλεσε βασικό στοιχείο σύγκλισης. Η κοινή καταδίκη παραβιάσεων κυριαρχικών δικαιωμάτων ενίσχυσε τη στρατηγική τους σχέση.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ) αποτελούν ενεργό μέλος του Οργανισμού Ισλαμικής Συνεργασίας (OIC) και συμμετέχουν τακτικά σε συνόδους κορυφής αραβικών και μουσουλμανικών χωρών, κάτι που έχει βαρύνουσα σημασία για ελληνικά συμφέροντα.

Η Τουρκία συστηματικά επιδιώκει τη διπλωματική αναβάθμιση και αναγνώριση του ψευδοκράτους, χρησιμοποιώντας τις διασκέψεις μουσουλμανικών χωρών, κυρίως μέσω του Οργανισμού Ισλαμικής Συνεργασίας (ΟΙΣ), ως πλατφόρμα για την προώθηση αυτού του στόχου.

Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές,η στάση των Εμιράτων λειτουργεί ως αντίβαρο. Σε κρίσιμες στιγμές, έχουν υποστηρίξει ελληνικές θέσεις ή έχουν αποτρέψει αρνητικές εξελίξεις. Σε αυτό το πλαίσιο, τονίζουν, πώς η Αθήνα επιδιώκει να εμφανίζεται ως αξιόπιστος εταίρος ασφάλειας στη Μέση Ανατολή και μέσα από τέτοιες κινήσεις, ενισχύει το διπλωματικό της αποτύπωμα αποκτώντας ρόλο σε περιφερειακές ισορροπίες.

Πηγή: Cnn.gr