Δίκη Ιωάννας Τούνη: Έφεση Εισαγγελέα στην απόφαση για το revenge porn

Έφεση κατά της απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων, που έκρινε ενόχους δύο άνδρες για revenge porn με θύμα την Ιωάννα Τούνη, ασκήθηκε από την Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης.

Τα αδικήματα για τα οποία κρίθηκαν ένοχοι είναι η παραβίαση προσωπικών δεδομένων με σκοπό βλάβης, σε βαθμό κακουργήματος.

Σημειώνεται ότι για την υπόθεση κατηγορούνται ο τότε σύντροφος της Ιωάννας Τούνη που απεικονίζεται στο επίμαχο βίντεο, αλλά και το άτομο που κατά το κατηγορητήριο φέρεται να βιντεοσκόπησε. Το συγκεκριμένο οπτικοακουστικό υλικό το οποίο μαγνητοσκοπήθηκε εν αγνοία του θύματος το 2017, διακινήθηκε σε τρίτα πρόσωπα και κατέληξε να αναρτηθεί σε ιστοσελίδες πορνογραφικού περιεχομένου.

Σύμφωνα με το grtimes, η Εισαγγελία φαίνεται να έχει διαφορετική νομική άποψη για το ύψος των ποινών και για τη χορήγηση ελαφρυντικού.

