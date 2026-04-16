Κρίσιμο το επόμενο 48ωρο για την πορεία της υγείας του Γιώργου Μυλωνάκη - «Ο Γιώργος είναι δυνατός»

Ώρες αγωνίας για τη δύσκολη μάχη που δίνει ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, Γιώργος Μυλωνάκης, ο οποίος νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός», μετά από επείγουσα επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε λόγω ρήξης ανευρύσματος εγκεφάλου.

Ο στενός συνεργάτης του Πρωθυπουργού, λιποθύμησε χθες Τετάρτη κατά τη διάρκεια του πρωινού καφέ, της καθημερινής, κυβερνητικής σύσκεψης στο Μέγαρο Μαξίμου.

Ο Γιώργος Μυλωνάκης, μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο στο οποίο από την πρώτη στιγμή βρέθηκαν, ο υπουργός υγείας Άδωνις Γεωργιάδης και ο υφυπουργός Μάριος Θεμιστοκλέους.

Ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ υπεβλήθη σε σειρά διαγνωστικών και απεικονιστικών εξετάσεων. Από τις εξετάσεις διαπιστώθηκε ρήξη εγκεφαλικού ανευρύσματος γι’ αυτό και υπεβλήθη σε επέμβαση στην οποία έγινε εμβολισμός προκειμένου να σταματήσει η αιμορραγία.

Λίγο πριν τις 14:00 ολοκληρώθηκε η διαδικασία εμβολισμού του αγγείου, η οποία στέφθηκε με επιτυχία. Ο υφυπουργός παραμένει διασωληνωμένος στη ΜΕΘ, ενώ οι γιατροί θα προχωρήσουν σε σειρά κλινικών εξετάσεων για να αξιολογήσουν τυχόν επιπτώσεις σε βασικές λειτουργίες ενώ θεωρούν ότι είναι είναι κρίσιμες για την πορεία της υγείας του οι επόμενες 48 ώρες.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε το νοσοκομείο το πρωί αλλά και το βράδυ για να ενημερωθεί για την κατάσταση του στενού συνεργάτη του, ο οποίος υπηρετεί ως υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ από τον Ιούνιο του 2024.

O Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας μόλις πληροφορήθηκε για την περιπέτεια της υγείας του επικοινώνησε άμεσα με τον υπουργό Υγείας, ο οποίος και τον ενημέρωσε. Ευχές για περαστικά εξέφρασε τηλεφωνικά στη σύζυγό του Τίνα Μεσσαροπούλου.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ανέφερε σε ανάρτησή του στο facebook: «Ο Γιώργος είναι δυνατός. Ήδη βγήκε νικητής στην πρώτη μάχη. Τις επόμενες ημέρες θα κερδίσει και τις υπόλοιπες και θα είναι σύντομα κοντά μας και δίπλα στα αγαπημένα του πρόσωπα. Οι σκέψεις και οι προσευχές μας μαζί του».

Υπουργοί και βουλευτές της ΝΔ επισκέπτονται τον Ευαγγελισμό όπου και ενημερώνονται για την κατάσταση της υγείας του στενού συνεργάτη του Πρωθυπουργού.

Ο πολιτικός κόσμος εκφράζει τη στήριξη και τις ευχές του για ταχεία ανάρρωση.

Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Μυλωνάκης είχε αναφέρει ότι προτίθεται να κινηθεί νομικά εναντίον του δημοσιογράφου Μακάριου Δρουσιώτη, κάνοντας λόγο για «συκοφαντικές αναφορές» και «κατασκευασμένο υλικό» που, όπως υποστηρίζει, τον εμπλέκουν σε υπόθεση που «ταλανίζει την πολιτική ζωή της Κύπρου».

Πηγή: ertnews.gr