Χτυπήθηκε πλοίο ελληνικών συμφερόντων στο Ομάν από τους Φρουρούς της Επανάστασης

Χτυπήθηκε πλοίο ελληνικών συμφερόντων στο Ομάν από τους Φρουρούς της Επανάστασης

Η βρετανική υπηρεσία ασφάλειας των θαλάσσιων μεταφορών ανακοίνωσε ότι όλα τα μέλη του πληρώματος είναι σώα

Πλοίο ελληνικών συμφερόντων με σημαία Λιβερίας, χτυπήθηκε 15 ναυτικά μίλια βορειοδυτικά από τις ακτές του Ομάν.

Σύμφωνα με την εταιρεία ασφάλειας Diaplous ο πλοίαρχος του «EPAMINONDAS» (IMO 9153862), σημαίας Λιβερίας και υπό διαχείριση της Maersk, ανέφερε ότι πολεμική λέμβος των Φρουρών της Επανάστασης προσέγγισε το πλοίο χωρίς προηγούμενη επικοινωνία μέσω ασυρμάτου και στη συνέχεια άνοιξε πυρ.

Από την επίθεση προκλήθηκαν σοβαρές ζημιές στη γέφυρα του πλοίου, ενώ σύμφωνα με την ίδια αναφορά, όλα τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή.

Το πλοίο είχε αποπλεύσει από το λιμάνι του Τζεμπέλ Αλί στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα με προορισμό τη Μούρντα της Ινδίας, σε μια περίοδο κατά την οποία η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στην ευρύτερη περιοχή παραμένει εξαιρετικά εύθραυστη, εν μέσω αυξημένων γεωπολιτικών εντάσεων.

Η βρετανική υπηρεσία ασφάλειας των θαλάσσιων μεταφορών UKMTO, ανακοίνωσε νωρίτερα επίσης πως δεν εκδηλώθηκε φωτιά πάνω στο πλοίο και όλα τα μέλη του πληρώματος είναι σώα.

