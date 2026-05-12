Φον ντερ Λάιεν: Έρχονται νέοι κανονισμοί για τα social media και την προστασία των παιδιών

Η Ευρωπαϊκή Ένωση επεξεργάζεται κανονισμούς με στόχο τον έλεγχο των επιχειρηματικών μοντέλων των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, προκειμένου να προστατευθούν τα παιδιά και οι νέοι, δήλωσε την Τρίτη η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

«Οι πολυάριθμες βλάβες που προκαλούνται στα παιδιά και τους νέους από την έκθεση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δεν είναι τυχαίες, αλλά αποτέλεσμα επιχειρηματικών μοντέλων που αντιμετωπίζουν την προσοχή των παιδιών μας ως εμπόρευμα», δήλωσε σε ομιλία της στην Κοπεγχάγη.

Πρόσθεσε ότι η ΕΕ στοχεύει συγκεκριμένα το TikTok, το X και τις Meta Platforms, το Instagram και το Facebook.

«Λαμβάνουμε μέτρα κατά του TikTok και του εθιστικού σχεδιασμού του, της ατελείωτης κύλισης, της αυτόματης αναπαραγωγής και των ειδοποιήσεων push. Το ίδιο ισχύει και για τη Meta, καθώς πιστεύουμε ότι το Instagram και το Facebook δεν επιβάλλουν την ελάχιστη ηλικία των 13 ετών που έχουν ορίσει οι ίδιοι», ανέφερε.

Η Επιτροπή έχει επίσης κινήσει διαδικασίες κατά της X για τη χρήση του εργαλείου τεχνητής νοημοσύνης Grok στη δημιουργία σεξουαλικών εικόνων γυναικών και παιδιών.

Αργότερα φέτος, η Επιτροπή θα στοχεύσει «εθιστικές και επιβλαβείς πρακτικές σχεδιασμού», όπως «η προσέλκυση της προσοχής, οι περίπλοκες συμβάσεις, οι παγίδες συνδρομών», είπε.

Η φον ντερ Λάιεν τάχθηκε επίσης υπέρ της θέσπισης αυστηρών κανόνων που θα απαγορεύουν την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε εφήβους κάτω από μια συγκεκριμένη ηλικία.

«Το ερώτημα δεν είναι αν οι νέοι πρέπει να έχουν πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά αν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πρέπει να έχουν πρόσβαση στους νέους», δήλωσε.

