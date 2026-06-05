Η AWS παρουσιάζει το Kiro Web, τον AI βοηθό προγραμματισμού που λειτουργεί απευθείας μέσω browser

Η Amazon Web Services (AWS) παρουσιάζει το Kiro Web, τη διαδικτυακή έκδοση του περιβάλλοντος ανάπτυξης λογισμικού Kiro που βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη. Το νέο εργαλείο είναι διαθέσιμο σε πρώιμη δοκιμαστική έκδοση (early preview) για τους συνδρομητές των επί πληρωμή προγραμμάτων της υπηρεσίας.

Τι είναι το Kiro

Το Kiro είναι το περιβάλλον ανάπτυξης λογισμικού με τεχνητή νοημοσύνη της AWS, το οποίο είναι διαθέσιμο παγκοσμίως από τον Νοέμβριο του 2025. Σε αντίθεση με τα περισσότερα εργαλεία AI για προγραμματισμό, το Kiro δεν ξεκινά από τη συγγραφή κώδικα. Ο προγραμματιστής περιγράφει σε φυσική γλώσσα τι θέλει να αναπτύξει και το εργαλείο μετατρέπει αυτή την περιγραφή σε ένα δομημένο πλάνο υλοποίησης, που περιλαμβάνει τις απαιτήσεις του έργου, τον τεχνικό σχεδιασμό και τα επιμέρους βήματα ανάπτυξης. Μόνο αφού ολοκληρωθούν αυτά τα βήματα προχωρά στη συγγραφή κώδικα. Η προσέγγιση αυτή, γνωστή ως «spec-driven development», έχει στόχο να βελτιώσει την ποιότητα και την αξιοπιστία του λογισμικού, αντιμετωπίζοντας μια πρόκληση που γίνεται όλο και πιο εμφανής στον κλάδο: η ταχύτερη παραγωγή κώδικα δεν οδηγεί απαραίτητα σε καλύτερα αποτελέσματα. Σύμφωνα με έρευνες, το 69% των χρηστών που χρησιμοποιούν εκτενώς εργαλεία AI για προγραμματισμό αναφέρουν συχνά προβλήματα κατά την ανάπτυξη λογισμικού.

Το Kiro διατηρεί τον προγραμματιστή στο επίκεντρο της διαδικασίας ανάπτυξης, καθώς απαιτεί έγκριση πριν από κάθε ενέργεια και επιτρέπει στους χρήστες να καθορίζουν οι ίδιοι ποιες λειτουργίες και εργασίες μπορεί να αναλαμβάνει το εργαλείο. Μέχρι σήμερα, η χρήση του προϋπέθεται εγκατάσταση στον υπολογιστή. Με το Kiro Web, η AWS μεταφέρει τις ίδιες δυνατότητες απευθείας στον browser, επιτρέποντας την πρόσβαση και τη χρήση του εργαλείου μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας app.kiro.dev, χωρίς να απαιτείται εγκατάσταση λογισμικού.

Το εργαλείο υποστηρίζει δύο διαφορετικούς τρόπους λειτουργίας. Στο conversational mode, ο προγραμματιστής συνεργάζεται με το AI σε πραγματικό χρόνο, συζητώντας τις επιλογές υλοποίησης, βελτιώνοντας σταδιακά τον κώδικα και αποφασίζοντας πότε οι αλλαγές είναι έτοιμες για αξιολόγηση ή ενσωμάτωση από την ομάδα ανάπτυξης. Στο autonomous mode, το Kiro μπορεί να αναλάβει ολόκληρη τη διαδικασία ανάπτυξης. Το εργαλείο ζητά τις απαραίτητες διευκρινίσεις, καταρτίζει το πλάνο υλοποίησης, γράφει και ελέγχει τον κώδικα και, στο τέλος, παρουσιάζει μια ολοκληρωμένη.

Εργασία σε πολλαπλά έργα ταυτόχρονα

Το Kiro Web μπορεί να διαχειρίζεται και να συντονίζει αλλαγές σε περισσότερα από ένα έργα λογισμικού ταυτόχρονα. Για παράδειγμα, ένας προγραμματιστής μπορεί να τροποποιήσει μια κοινόχρηστη βιβλιοθήκη κώδικα και παράλληλα να ενημερώσει όλες τις εφαρμογές ή υπηρεσίες που βασίζονται σε αυτή. Αντίστοιχα, μπορεί να προσθέσει μια νέα λειτουργία στον server και να προσαρμόσει ταυτόχρονα την εφαρμογή που χρησιμοποιούν οι τελικοί χρήστες. Με μία μόνο συνομιλία, το Kiro μπορεί να συντονίζει αλλαγές σε πολλαπλά συνδεδεμένα έργα.

Παράλληλα, το εργαλείο ενσωματώνεται με το GitHub, μία από τις δημοφιλέστερες πλατφόρμες διαχείρισης και συνεργασίας στον πηγαίο κώδικα. Οι προγραμματιστές μπορούν να αναθέτουν εργασίες στο Kiro απευθείας μέσω του GitHub, ενώ το εργαλείο μπορεί να λαμβάνει υπόψη τα σχόλια και τις παρατηρήσεις των αξιολογητών κώδικα (reviewers), να προτείνει βελτιώσεις και να προχωρά σε διορθώσεις, πάντα με ανθρώπινη εποπτεία.

Ασφάλεια

Κάθε εργασία εκτελείται σε ένα απομονωμένο περιβάλλον cloud, το οποίο δημιουργείται αποκλειστικά για τη συγκεκριμένη συνεδρία και διαγράφεται μόλις αυτή ολοκληρωθεί. Παράλληλα, η πρόσβαση της τεχνητής νοημοσύνης περιορίζεται αυστηρά στους πόρους για τους οποίους ο προγραμματιστής έχει δώσει ρητή άδεια. Οι επιμέρους συνεδρίες παραμένουν πλήρως απομονωμένες μεταξύ τους, διασφαλίζοντας ότι οι εργασίες ενός έργου δεν επηρεάζουν κάποια άλλη.

Εξατομίκευση

Το Kiro μπορεί να προσαρμόζεται στις ανάγκες της ομάδας. Οι προγραμματιστές έχουν τη δυνατότητα να ορίζουν τους κανόνες και τα πρότυπα που ακολουθούν, όπως τον τρόπο συγγραφής κώδικα, τις αρχιτεκτονικές κατευθύνσεις και τις διαδικασίες ελέγχου και δοκιμών.

Με βάση αυτές τις οδηγίες, το εργαλείο εφαρμόζει αυτόματα τις επιθυμητές πρακτικές κατά την ανάπτυξη λογισμικού. Παράλληλα, αξιοποιεί το feedback των χρηστών, ώστε να προσαρμόζεται σταδιακά και να ευθυγραμμίζεται όλο και περισσότερο με τον τρόπο εργασίας και τις απαιτήσεις κάθε ομάδας.

Διαθεσιμότητα

Το Kiro Web είναι διαθέσιμο σε πρώιμη δοκιμαστική έκδοση για τους συνδρομητές των πλάνων Pro, Pro+ και Power.

Άλλα νέα της AWS για προγραμματιστές

Παράλληλα με την κυκλοφορία του Kiro Web, η AWS ανακοίνωσε και μια σειρά νέων εργαλείων και βελτιώσεων για προγραμματιστές:

ExtendDB (open source): Πρόκειται για ένα νέο εργαλείο που επιτρέπει στους προγραμματιστές να αναπτύσσουν και να δοκιμάζουν εφαρμογές που χρησιμοποιούν το Amazon DynamoDB, χωρίς να απαιτείται σύνδεση στο cloud. Με αυτόν τον τρόπο επιταχύνεται η καθημερινή εργασία και απλοποιούνται οι δοκιμές.

Amazon SageMaker AI με API συμβατό με OpenAI: Η νέα δυνατότητα επιτρέπει στις ομάδες ανάπτυξης που έχουν δημιουργήσει εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης με εργαλεία της OpenAI να τις μεταφέρουν ευκολότερα στο περιβάλλον της AWS, χωρίς να χρειάζεται να τροποποιήσουν τον υπάρχοντα κώδικα της εφαρμογής.

AWS SAM CLI με υποστήριξη CloudFormation Language Extensions: Η αναβάθμιση δίνει τη δυνατότητα στους προγραμματιστές να δοκιμάζουν τοπικά λειτουργίες που μέχρι σήμερα λειτουργούσαν μόνο στο cloud, κλείνωντας έτσι το χάσμα μεταξύ του περιβάλλοντος ανάπτυξης και του περιβάλλοντος παραγωγής.

Τι ακολουθεί

Η AWS ανακοίνωσε ότι θα προσθέσει στο Kiro Web τη δυνατότητα χρήσης specifications, επιτρέποντας στις ομάδες να επεξεργάζονται πρώτα τις απαιτήσεις και τον σχεδιασμό μιας λειτουργίας και στη συνέχεια να αναθέτουν την υλοποίησή της στον αυτόνομο AI agent.

Παράλληλα, τα αυτόνομα workflows θα γίνουν διαθέσιμα και στις desktop και terminal εκδόσεις του Kiro.