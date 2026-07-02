Βίντεο: Ο «Ευκλείδης» αποκαλύπτει το κέντρο του Γαλαξία με εντυπωσιακή λεπτομέρεια

Τρία χρόνια μετά την εκτόξευσή του, το διαστημικό τηλεσκόπιο Euclid (Ευκλείδης) του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (ESA) προσφέρει μια εντυπωσιακή εικόνα του κέντρου του Γαλαξία μας, αποκαλύπτοντας ένα κοσμικό μωσαϊκό με δεκάδες εκατομμύρια αστέρια.

Σύμφωνα με την ESA, αυτό είναι κάτι περισσότερο από μια εικόνα, είναι ένας χάρτης της αστρικής εξέλιξης, από τα σκοτεινά σύννεφα όπου γεννιούνται αστέρια μέχρι τους αρχαίους σχηματισμούς που συσσωρεύονται στο γαλαξιακό εξόγκωμα.

"Κρυμμένοι μέσα σε αυτό το πυκνό πεδίο φωτός βρίσκονται πλανήτες που δεν μπορούμε να δούμε άμεσα. Μέσω της βαρυτικής μικροεστιάσεως, οι αστρονόμοι ανιχνεύουν μακρινούς κόσμους μετρώντας μικροσκοπικές, προσωρινές αλλαγές στο φως καθώς τα αστέρια περνούν το ένα μπροστά από το άλλο, αποκαλύπτοντας πλανήτες και ακόμη και τις μάζες τους μόνο μέσω της βαρύτητας", αναφέρει.

Ο Ευκλειδης, που κατασκευάστηκε αρχικά για να εξερευνήσει τη σκοτεινή ύλη και τη σκοτεινή ενέργεια, βοηθά τώρα να ανοίξει ένα νέο παράθυρο στον δικό μας γαλαξία και τους αόρατους κόσμους μέσα σε αυτόν.