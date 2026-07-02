Οδυσσέας: Εγγράφει θέμα για λογοδοσία Γενικού Ελεγκτή στην Επιτροπή Ελέγχου

Το θέμα της λογοδοσίας του Γενικού Ελεγκτή εγγράφει την ερχόμενη Πέμπτη στην Επιτροπή Ελέγχου της Βουλής ο επικεφαλής του κινήματος ΑΛΜΑ, Οδυσσέας Μιχαηλίδης, επικαλούμενος την εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας του 1985.

Σε δηλώσεις του μετά τη συνεδρία της Επιτροπής Ελέγχου, ο κ. Μιχαηλίδης ανέφερε ότι σε χώρες με αντίστοιχο θεσμικό μοντέλο, όπως η Αυστραλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ιρλανδία, οι Γενικοί Ελεγκτές λογοδοτούν στις κοινοβουλευτικές επιτροπές ελέγχου.

Απαντώντας σε ερώτηση για το θέμα της λογοδοσίας του Γενικού Ελεγκτή ο κ. Μιχαηλίδης ανέφερε ότι σε συγκεκριμένες χώρες που έχουν παρόμοιο μοντέλο όπως στην Κύπρο, «που είναι η Αυστραλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ιρλανδία, όπου ο Γενικός Ελεγκτής ξεκάθαρα λογοδοτεί στις επιτροπές ελέγχου των κοινοβουλίων». Όπως είπε θα προχωρήσει σε εγγραφή του θέματος την ερχόμενη Πέμπτη, για εφαρμογή της νομοθεσίας του 1985 και παρά το γεγονός ότι ο Γενικός Ελεγκτής δήλωσε ότι θεωρεί το νόμο αντισυνταγματικό και ότι δεν προτίθεται να συμμορφωθεί με τις πρόνοιες αυτού του νόμου.

«Συνεπώς, η εγγραφή του θέματος θα γίνει την ερχόμενη Πέμπτη», είπε, και αφορά την εφαρμογή την υποχρέωση του Γενικού Ελεγκτή να καταθέτει στοιχεία στις επιτροπές της Βουλής και ιδίως στην Επιτροπή Ελέγχου, «κάτι το οποίο τουλάχιστον στη δεκαετή δική μου θητεία είχα κατ' επανάληψη δημόσια πει και στην πράξη εφαρμόσει», πρόσθεσε.

Είπε επίσης ότι σε μια ευνομούμενη πολιτεία ουδείς μπορεί να αφήνεται χωρίς τη λογοδοσία την οποία επιβάλλουν τα θεσμικά αντίβαρα. Είπε επίσης ότι σήμερα θα δώσει στη δημοσιότητα την πρόταση νόμου για ρύθμιση των θεμάτων της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, η οποία θα εισάγει ασφαλιστικές δικλείδες για την ανεξαρτησία του Γενικού Ελεγκτή και θα διασφαλίζει τη λειτουργία της διευθυντικής ομάδας ως ένα ακόμη θεσμικό αντίβαρο το οποίο εισηγήθηκαν Βρετανοί εμπειρογνώμονες ακριβώς για την ορθή λειτουργία της διευθυντικής ομάδας στη βάση των αρχών της συλλογικότητας.

Με πληροφορίες απο ΚΥΠΕ