Σε κόκκινο συναγερμό η Πορτογαλία – Ο υδράργυρος αγγίζει τους 41 βαθμούς

Η Πορτογαλία τέθηκε σε «κατάσταση συναγερμού» ως τη Δευτέρα για να αντιμετωπίσει έναν πολύ υψηλό κίνδυνο δασικών πυρκαγιών λόγω του καύσωνα που πλήττει τη χώρα, ανακοίνωσε σήμερα η κυβέρνηση.

«Μπορούμε σε αυτό το σημείο να μιλήσουμε για μια πυριτιδαποθήκη. (...) Υπάρχουν δραστηριότητες που οφείλουμε πραγματικά να απαγορεύσουμε», σημείωσε ο υπουργός Εσωτερικών Λουίς Νέβες σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε από τη Λεΐρια, στο κεντρικό τμήμα της χώρας.

Η κήρυξη «κατάστασης συναγερμού» επιτρέπει για παράδειγμα στις αρχές να απαγορεύσουν τη χρήση ορισμένων μηχανημάτων σε αγροτικές περιοχές, προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος να ξεσπάσει πυρκαγιά.

«Μικρές στιγμές αμέλειας προκαλούν μεγάλες καταστροφές», υπογράμμισε ο υπουργός.

«Οι μετεωρολογικές προβλέψεις για τις προσεχείς ημέρες δείχνουν πολύ σημαντική επιδείνωση του κινδύνου αγροτοδασικών πυρκαγιών, που αγγίζουν ακραίες και ιδιαίτερα σοβαρές τιμές στη βόρεια και κεντρική περιοχή», προειδοποίησε η Εθνική Αρχή Πολιτικής Προστασίας σε ανακοίνωση που εξέδωσε.

Λόγω «πολύ θερμών και ξηρών» καιρικών συνθηκών, η πορτογαλική μετεωρολογική υπηρεσία έθεσε σήμερα σε κόκκινο συναγερμό το μεγαλύτερο μέρος του νοτίου μισού τμήματος της χώρας, περιλαμβανομένης της περιφέρειας της Λισαβόνας, όπου ο υδράργυρος αναμένεται να φτάσει τους 41 βαθμούς Κελσίου.

Το μέγιστο αυτό επίπεδο συναγερμού θα επεκταθεί αύριο Παρασκευή σε 12 από τις 18 διοικητικές περιφέρειες της ηπειρωτικής χώρας, και θα παραταθεί ως το Σάββατο σε περίπου 10 από αυτές.

Χθες, Τετάρτη, οι θερμοκρασίες έφτασαν ήδη τους 42 βαθμούς Κελσίου κατά τόπους.

ΑΠΕ-ΜΠΕ