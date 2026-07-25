Ζημιές στις σημαντικότερες αποικίες γυπών στην Ευρώπη από τη φωτιά στην Ισπανία

H δασική πυρκαγιά που ξέσπασε την περασμένη Τετάρτη στην περιοχή Αβίλα της Ισπανίας εξαπλώθηκε τόσο ραγδαία που έχει φτάσει στο Φυσικό Καταφύγιο της Κοιλάδας Ιρουέλας το οποίο φιλοξενεί μία από τις σημαντικότερες αποικίες μαυρόγυπων στην Ευρώπη.

Παρόλο που δεν έχουν ακόμη δοθεί στοιχεία για την έκταση των ζημιών σε μία από τις σημαντικότερες φυσικές περιοχές της επαρχίας, ο Δήμαρχος της γειτονικής πόλης Ελ Τιέμπλο, Αρτούρο Βαράς, δήλωσε στο πρακτορείο Efe, ότι το καταφύγιο έχει καταστραφεί από τις φλόγες που το περικύκλωσαν σε λίγες μόνο ώρες.

Η κοιλάδα Ιρουέλας, έκτασης 8.828 εκταρίων, βρίσκεται δίπλα στη λίμνη Ελ Μπουρκίγιο και ανακηρύχθηκε φυσικό καταφύγιο το 1996. Ένα χρόνο πριν μια άλλη πυρκαγιά που προκλήθηκε από κεραυνό κατέστρεψε περίπου 1.500 εκτάρια του φυσικού θύλακα.

Πρόκειται για θύλακα που φιλοξενεί μία από τις σημαντικότερες αποικίες μαυρόγυπα στην Ευρώπη, είναι Ζώνη Ειδικής Προστασίας για τα Πουλιά και Τόπος Κοινοτικού Ενδιαφέροντος.

Αυτό το προνομιούχο μέρος από άποψη πανίδας και χλωρίδας, διαθέτει σημαντικά ενδημικά είδη και φυτικούς σχηματισμούς ειδών όπως το πουρνάρι ή το τάρανδος, καθώς και η μελιά, η καστανιά και, ιδιαίτερα, τα πεύκα.

Μαζί με μια σημαντική αποικία μαυρόγυπα, διαθέτει επίσης την παρουσία βασιλαετών, καθιστώντας την περιοχή αυτή έναν από τους πιο εξαιρετικούς θύλακες για τους λάτρεις της φύσης.

Η περιοχή φιλοξενεί επίσης το Ελ Καστανιάρ, έναν χώρο που αποτελεί μέρος του Δικτύου Natura 2000, που περιλαμβάνεται στο Φυσικό Καταφύγιο της Κοιλάδας Ιρουέλας, κοντά στην Κοινότητα της Μαδρίτης.

Είναι ένα μικρό δάσος, 1,34 τετραγωνικών χιλιομέτρων, μοναδικό και ευάλωτο, με αιωνόβιες καστανιές, μεταξύ των οποίων ξεχωρίζει αυτή που ονομάζεται Ελ Αμπούλ, που έχει χαρακτηριστεί ως «αξιοσημείωτο δέντρο», μαζί με άλλα εξαιρετικά δείγματα, μέσα στον βοτανικό πλούτο της περιοχής.

Πρόσφατες μελέτες του Ισπανικού Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας (CSIC) επιβεβαιώνουν ότι πρόκειται για ένα ιθαγενές δάσος, που χρονολογείται περίπου 3.000 χρόνια πριν, καθιστώντας το ένα μοναδικό, εύθραυστο και ελκυστικό μέρος για τους λάτρεις της φύσης, οι οποίοι το επισκέπτονται κατά χιλιάδες κάθε χρόνο.

ΚΥΠΕ