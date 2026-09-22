Πρόεδρος Ιράν: Θα υπερασπιστεί σθεναρά τις θέσεις της χώρας του στη ΓΣ ΟΗΕ

Ο Πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν δεσμεύτηκε την Τρίτη να υπερασπιστεί σθεναρά τις θέσεις της χώρας του, καθώς αναχωρούσε για τη Νέα Υόρκη, για να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

«Βγήκαμε με το κεφάλι ψηλά και αυτό αποτελεί πηγή αξιοπρέπειας και υπερηφάνειας για όλους μας. Ως εκ τούτου, θα υπερασπιστούμε σθεναρά τις θέσεις μας σε διεθνή φόρα», δήλωσε πριν αναχωρήσει από το Ιράν, σύμφωνα με πλάνα που μετέδωσε η κρατική τηλεόραση.

Ο Πρόεδρος αναμένεται να μιλήσει στη ΓΣ του ΟΗΕ την Τετάρτη.

«Θα αξιοποιήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο αυτή την ευκαιρία για να μεταφέρουμε τη δεινή θέση του Ιράν στη διεθνή κοινότητα. Θα πούμε σθεναρά στους αντιπάλους μας ότι, παρά την αδικία και τις αδικίες, ο ιρανικός λαός έχει κρατήσει τη θέση του», είπε.

Ο Πεζεσκιάν θα είναι ο πιο υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος που θα πατήσει το πόδι του σε αμερικανικό έδαφος από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή, ο οποίος ξεκίνησε στα τέλη Φεβρουαρίου με αμερικανο-ισραηλινές επιθέσεις στο Ιράν.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν εγκρίνει τις επισκέψεις στον ΟΗΕ για μέρος της ιρανικής αντιπροσωπείας παρά τον πόλεμο, αλλά η ομάδα θα υπόκειται σε περιορισμούς μετακίνησης, σύμφωνα με το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ.

Ωστόσο, η ομάδα επικοινωνίας του Ιρανού Προέδρου δεν έχει λάβει άδεια να ταξιδέψει, καθώς της έχουν αρνηθεί την έκδοση θεωρήσεων διαβατηρίου.

Η απαγόρευση χαρακτηρίστηκε εχθρική από τον εκπρόσωπο της ιρανικής προεδρίας, Χαμπιμπολά Αμπάσι, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Το άνοιγμα των στρατηγικής σημασίας Στενών του Ορμούζ παραμένει στο επίκεντρο της σύγκρουσης μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον.

Η κυκλοφορία στον ζωτικής σημασίας θαλάσσιο διάδρομο, μέσω του οποίου περνούσε το ένα πέμπτο των υδρογονανθράκων του κόσμου πριν από τον πόλεμο, έχει διαταραχθεί σοβαρά, με το Ιράν να βάλλει εναντίον εμπορικών πλοίων και να απαιτεί την έγκριση διέλευσης.

Σε απάντηση, οι Ηνωμένες Πολιτείες διατηρούν τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμένων και παράλληλα αυξάνουν την οικονομική πίεση στο Ιράν.

Πηγή: ΚΥΠΕ-ΓΠΕ