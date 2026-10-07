Γάλα από κατσαρίδα «νίκησε» το αγελαδινό: Έχει τριπλάσια ενέργεια και χάρισε Ig νόμπελ στους ερευνητές

Τα Ig Νόμπελ, γνωστά και ως «σατιρικά νόμπελ» είναι βραβεία που απονέμονται κάθε χρόνο σε πραγματικές επιστημονικές έρευνες και επιτεύγματα τα οποία ξεχωρίζουν για τον ασυνήθιστο, ευρηματικό ή ακόμη και χιουμοριστικό χαρακτήρα τους. Όπως αναφέρουν οι διοργανωτές, στόχος τους είναι να τιμούν επιτεύγματα που «πρώτα κάνουν τον κόσμο να γελάσει και στη συνέχεια να σκεφτεί», ενισχύοντας παράλληλα το ενδιαφέρον του κοινού για την επιστήμη, την ιατρική και την τεχνολογία. Τα βραβεία διοργανώνονται από το Annals of Improbable Research και απονέμονται από το 1991.

Η διεθνής ομάδα ερευνητών μελέτησε την κατσαρίδα «Diploptera punctata», γνωστή και ως σκαθάρι του Ειρηνικού, και ανακάλυψε ότι οι πρωτεΐνες του γάλακτος που παράγει έχουν πάνω από τρεις φορές περισσότερη ενέργεια από τις πρωτεΐνες του αγελαδινού γάλακτος.

Scientists just won awards for researching cockroach milk and nose-blowing. 😂 The Ig Nobel Prizes celebrate unusual scientific research that makes people laugh — and then think. Science can be weird. 🌐@globallnow https://t.co/MTk09GP8Tz — Global Now (@globallnow) September 6, 2026

Το συγκεκριμένο είδος κατσαρίδας παράγει ένα ιδιαίτερα πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά, κρυσταλλικό «γάλα», προκειμένου να θρέψει τα ζωντανά μικρά της, σύμφωνα με το περιοδικό TheScientist.

Το υγρό γάλα εκκρίνεται μέσα στον σάκο αναπαραγωγής της μητέρας - την εντομική εκδοχή της μήτρας - όπου καταναλώνεται από τα έμβρυα. Στη συνέχεια, το υγρό συγκεντρώνεται μέσα στα έντερα των εμβρύων, σχηματίζοντας μικροσκοπικούς κρυστάλλους.

Πρόσθετες δοκιμές έδειξαν ότι οι πρωτεΐνες αυτές παρουσιάζουν διαφοροποιήσεις ως προς το βάρος και την περιεκτικότητά τους, καθώς και ως προς τη σύνθεση πρωτεϊνών, υδατανθράκων και λιπιδίων.

Τα ευρήματα υποδηλώνουν ότι, σε αυτή την κρυσταλλική μορφή, οι πρωτεΐνες μπορούν να αποθηκεύουν πλήρη θρεπτικά συστατικά σε διαφορετικές αναλογίες, τα οποία προορίζονται για τα αναπτυσσόμενα έμβρυα.

Όταν οι ερευνητές συνέκριναν την ενεργειακή περιεκτικότητα των κρυστάλλων του γάλακτος της κατσαρίδας με εκείνη του αγελαδινού γάλακτος, διαπίστωσαν ότι ένας μόνο κρύσταλλος μπορεί να περιέχει περισσότερο από τρεις φορές την ενέργεια αντίστοιχης ποσότητας αγελαδινού γάλακτος.

Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι το κρυσταλλικό αυτό «γάλα» εξασφαλίζει στους απογόνους της κατσαρίδας μια σταθερή και ιδιαίτερα πλούσια σε θρεπτικά συστατικά πηγή τροφής.

Με πληροφορίες από cnn.gr