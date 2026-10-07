Διαδικτυακή ψηφοφορία για το δικαίωμα των ανηλίκων να χρησιμοποιούν τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (ΜΚΔ) θα αρχίσει στις 8 Νοεμβρίου 2026 στην πλατφόρμα «Φωνή του Πολίτη», ανακοίνωσε το Γραφείο της Επιτρόπου του Πολίτη.
Social media και ανήλικοι: Ξεκινά στην Κύπρο διαδικτυακή ψηφοφορία – Ποιοι μπορούν να συμμετάσχουν
Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί μέσω της πλατφόρμας «Φωνή του Πολίτη» και θα είναι διαθέσιμη, κατ’ εξαίρεση, σε άτομα ηλικίας 15 ετών και άνω.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η πλατφόρμα είναι προσβάσιμη από υπολογιστές και κινητά τηλέφωνα στη διεύθυνση citizenvoice.gov.cy/el. Λόγω του θέματος, η ψηφοφορία θα είναι κατ’ εξαίρεση ανοικτή σε άτομα ηλικίας 15 ετών και άνω.
Το Γραφείο της Επιτρόπου καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν μέσω της πλατφόρμας και να καταθέσουν την άποψή τους για το ζήτημα.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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