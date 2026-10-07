Social media και ανήλικοι: Ξεκινά στην Κύπρο διαδικτυακή ψηφοφορία – Ποιοι μπορούν να συμμετάσχουν

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η πλατφόρμα είναι προσβάσιμη από υπολογιστές και κινητά τηλέφωνα στη διεύθυνση citizenvoice.gov.cy/el. Λόγω του θέματος, η ψηφοφορία θα είναι κατ’ εξαίρεση ανοικτή σε άτομα ηλικίας 15 ετών και άνω.

Το Γραφείο της Επιτρόπου καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν μέσω της πλατφόρμας και να καταθέσουν την άποψή τους για το ζήτημα.

Πηγή: ΚΥΠΕ