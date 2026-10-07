Η Κασπία Θάλασσα συρρικνώνεται, με ανησυχητικές συνέπειες για ανθρώπους και οικοσυστήματα

Τα επιστημονικά αίτια της μείωσης είναι σύνθετα, ωστόσο πληθαίνουν οι ενδείξεις ότι η στάθμη των υδάτων θα συνεχίσει να πέφτει σημαντικά τα επόμενα 50 χρόνια. Η εξέλιξη αυτή αναμένεται να επηρεάσει τη ζωή και τα μέσα βιοπορισμού εκατομμυρίων ανθρώπων στις πέντε χώρες που μοιράζονται τις ακτές της Κασπίας. Η άνοδος της παγκόσμιας θερμοκρασίας λόγω της κλιματικής αλλαγής αυξάνει την εξάτμιση και επιταχύνει την πτώση της στάθμης.

Οι συνέπειες της υποχώρησης της ακτογραμμής ενδέχεται να είναι σοβαρές και για το περιβάλλον. Η Κασπία αποτελεί βιότοπο για διάφορα απειλούμενα είδη, μεταξύ των οποίων βρίσκεται το 90% των οξυρρύγχων που έχουν απομείνει στον πλανήτη. Τα ψάρια αυτά δυσκολεύονται πλέον να φτάσουν στα δέλτα των ποταμών, όπου χρειάζεται να κολυμπήσουν αντίθετα στο ρεύμα για να αναπαραχθούν.

Η Σύμβαση-Πλαίσιο για την Προστασία του Θαλάσσιου Περιβάλλοντος της Κασπίας Θάλασσας, γνωστή και ως Σύμβαση της Τεχεράνης, υπογράφηκε το 2003 από τα πέντε παράκτια κράτη. Παρέχει πλαίσιο για την περιβαλλοντική προστασία και τη βιώσιμη ανάπτυξη της Κασπίας και υπογραμμίζει τη σημασία της πολυμερούς συνεργασίας για την προστασία ενός πόρου από τον οποίο εξαρτώνται άνθρωποι και οικοσυστήματα.

«Για πολλούς ανθρώπους, η Κασπία Θάλασσα αποτελεί κομμάτι της ταυτότητάς τους, των αναμνήσεων, των παραδόσεων και του τρόπου ζωής τους», δήλωσε ο Faig Mutallimov, Ανώτερος Σύμβουλος στο Γραφείο του Εκπροσώπου του Προέδρου του Αζερμπαϊτζάν για θέματα κλίματος. «Η προστασία της αποτελεί κοινό μας καθήκον και πιστεύω ότι οφείλουμε να δράσουμε άμεσα, συλλογικά και υπεύθυνα, ώστε να διασφαλίσουμε τη συνέχιση αυτής της ιστορίας», πρόσθεσε.

Το Αζερμπαϊτζάν φιλοξένησε τη φετινή Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, στις 5 Ιουνίου. Η ετήσια εκδήλωση για τον πλανήτη εστίασε φέτος σε λύσεις για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Πηγή: ΚΥΠΕ