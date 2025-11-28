Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

«Έκρηξη» αιτήσεων για φωτοβολταϊκά: Η ΑΗΚ τρέχει να προλάβει τον πρωτοφανή φόρτο

Πρωτοφανή αύξηση αιτήσεων για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων καταγράφει τις τελευταίες εβδομάδες η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου, με το ενδιαφέρον να εκτοξεύεται λόγω του κυβερνητικού σχεδίου «Φωτοβολταϊκά για Όλους». Η ανταπόκριση ξεπερνά κάθε προηγούμενη περίοδο, επιβεβαιώνοντας -όπως αναφέρει η ΑΗΚ- τη σαφή στροφή των πολιτών προς την καθαρή ενέργεια και την αυτοπαραγωγή.

Ο τεράστιος όγκος αιτήσεων έχει δημιουργήσει αυξημένο φόρτο στις υπηρεσίες που διεκπεραιώνουν και ελέγχουν τα αιτήματα, με αποτέλεσμα η ΑΗΚ να προχωρήσει σε αγορά υπηρεσιών προσωρινού προσωπικού για άμεση ενίσχυση.

Την ίδια ώρα, ο πολύ μεγάλος αριθμός τηλεφωνικών κλήσεων προκαλεί καθυστερήσεις στην εξυπηρέτηση του κοινού. Με την ενίσχυση των ομάδων και τις εσωτερικές βελτιώσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη, ο χρόνος απόκρισης αναμένεται να βελτιωθεί ουσιαστικά μέσα στις επόμενες εβδομάδες.

Ο Οργανισμός δηλώνει ότι βρίσκεται σε στενή συνεργασία με τις αρμόδιες κρατικές αρχές για την ομαλή εφαρμογή των ενεργειακών σχεδίων, διαβεβαιώνοντας ότι στόχος παραμένει η αξιόπιστη, έγκαιρη και διαφανής εξυπηρέτηση όλων των αιτητών.

Η ΑΗΚ ευχαριστεί το κοινό για την εμπιστοσύνη και τονίζει πως όλες οι ομάδες εργάζονται εντατικά ώστε η διαδικασία να ομαλοποιηθεί το συντομότερο δυνατό.

