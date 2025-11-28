Συνέδριο του Κυπριακού Οργανισμού Κέντρων Νεότητας με τη συμμετοχή άνω των 100 νέων στην Πάφο

Συνέδριο πραγματοποίησε στην Πάφο ο Κυπριακός Οργανισμός Κέντρων Νεότητας ενδιάμεσου συνεδρίου του ευρωπαϊκού προγράμματος Have your Say! Engage, Connect, Empower Youth με την συμμετοχή άνω των 100 νέων.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, στις 22 Νοεμβρίου 2025 πραγματοποιήθηκε στην Πάφο το ενδιάμεσο συνέδριο του ευρωπαϊκού προγράμματος Have your Say! Engage, Connect, Empower Youth!, μια σημαντική πρωτοβουλία του Κυπριακού Οργανισμού Κέντρων Νεότητας που στοχεύει στην ενίσχυση της δημοκρατικής συμμετοχής των νέων σε όλη την Κύπρο.

Περισσότεροι από 100 νέοι και νέες ηλικίας 13–30 ετών, ιδιαίτερα όσοι αντιμετωπίζουν λιγότερες ευκαιρίες λόγω γεωγραφικών ή κοινωνικών περιορισμών, αποκτούν μέσω του προγράμματος ένα ουσιαστικό βήμα για να εκφράσουν απόψεις, να μοιραστούν εμπειρίες και να συνδιαμορφώσουν πολιτικές.

Το συνέδριο ξεκίνησε με το επίσημο καλωσόρισμα και γρήγορα πέρασε στον πρώτο βασικό θεματικό άξονα.

Η Χριστίνα Στυλιανού, Λειτουργός Νεολαίας του ΚΟΚΕΝ, και ο Νικόλας Νικολαΐδης, Διευθυντής του Οργανισμού, παρουσίασαν τα αποτελέσματα της μέχρι τώρα έρευνας του προγράμματος και τα συμπεράσματα που διαμορφώνονται.

Ανέδειξαν τις πραγματικές ανάγκες των νέων, την εικόνα που προκύπτει από τους διαλόγους που πραγματοποιήθηκαν μεταξύ των νέων σε κοινότητες σε όλη την Κύπρο και τις πρώτες εισηγήσεις που προχωρούν προς αξιολόγηση.

Ακολούθησε, συνεχίζει η ανακοίνωση, η Ναταλία Κουχαρτσιούκ, Λειτουργός Προγραμμάτων του ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης, η οποία παρουσίασε σε βάθος τις δράσεις του Erasmus+ και του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης.

Με πρακτικά παραδείγματα και σύγχρονες δυνατότητες, ανέδειξε τις επιλογές που έχουν οι νέοι για κινητικότητα, κατάρτιση, εθελοντισμό και συμμετοχή σε διεθνείς πρωτοβουλίες.

Στη συνέχεια, η Δρ. Τώνια–Φλέρυ Αρτέμη, Λέκτορας Κλινικής Ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφος, παρουσίασε μια στοχευμένη ανάλυση πάνω στο θέμα “Εθελοντισμός: Κίνητρα και Δεξιότητες”. Εστίασε στην ψυχολογική διάσταση του εθελοντισμού, στο πώς κινητοποιούνται οι νέοι και ποιες δεξιότητες ενισχύονται μέσα από την προσφορά.

Η απογευματινή ενότητα ξεκίνησε με την Μαρία Μιλτιάδου, Αναπληρώτρια Διευθύντρια του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου, η οποία παρουσίασε την πλατφόρμα ΕκφραCY και τις βασικές κατευθύνσεις της Εθνικής Πολιτικής για τη Νεολαία, τονίζοντας την ανάγκη για δομές που ενισχύουν θεσμικά τη φωνή των νέων. Ακολούθως, η Αμαλία Αβραάμ, Επικεφαλής της Τεχνικής Επιτροπής για Θέματα Νεολαίας, μίλησε για την πολιτική πραγματικότητα και το μέλλον της Κύπρου, θέτοντας στο επίκεντρο τη σχέση των νέων με τη λήψη αποφάσεων.

Το συνέδριο κορυφώθηκε με τη συζήτηση στρογγυλής τράπεζας με θέμα “Εθελοντισμός στα Κέντρα Νεότητας”, όπου συμμετείχαν η Μαρία Χριστοφόρου από το Κέντρο Νεότητας Ακρούντας, η Ελένη Βανέζη από το Κέντρο Νεότητας Λιμνατίου “Αμυγδαλιά”, και ο Κυριάκος Ζαχαρίου από το Κέντρο Νεότητας Τραχυπέδουλας.

Οι παρεμβάσεις τους έφεραν στο προσκήνιο καλές πρακτικές, προκλήσεις και την ουσιαστική συνεισφορά των Κέντρων Νεότητας στον εθελοντισμό των νέων. Το συνέδριο ολοκληρώθηκε με θετικό κλίμα, επιβεβαιώνοντας ότι η φωνή των νέων παραμένει στο επίκεντρο του έργου του ΚΟΚΕΝ και των συνεργαζόμενων φορέων. Ένα συνέδριο που άφησε ουσιαστικά μηνύματα για τις προσδοκίες των νέων.