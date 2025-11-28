Ξεκάθαρη διάψευση από τη Νομική Υπηρεσία: Δεν έγινε αναστολή ποινικής δίωξης επειδή ήταν πελάτης του Σάββα Αγγελίδη

Η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας απορρίπτει ως παντελώς ψευδείς και παραπλανητικές τις αναφορές που διακινούνται τις τελευταίες ημέρες, σύμφωνα με τις οποίες ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας παρενέβη για να ανασταλεί ποινική δίωξη κατηγορουμένου που φερόταν να εμπλέκεται σε βομβιστική επίθεση, λόγω προηγούμενης επαγγελματικής σχέσης του με το πρώην δικηγορικό γραφείο του κ. Σάββα Αγγελίδη. Σε ανακοίνωσή της η Νομική Υπηρεσία τονίζει ότι το περιεχόμενο αυτών των τοποθετήσεων βασίζεται σε αποσπασματική και επιλεκτική πληροφόρηση, η οποία όχι μόνο είναι ανακριβής αλλά επιχειρεί να δημιουργήσει στρεβλές εντυπώσεις και να πλήξει θεσμούς.

Όπως διευκρινίζεται, η απόφαση για αναστολή της ποινικής δίωξης δεν σχετίζεται με οποιοδήποτε αίτημα του κατηγορουμένου και λήφθηκε επειδή, κατά την έναρξη της δίκης, οι βασικοί μάρτυρες άλλαξαν τις καταθέσεις τους δηλώνοντας ότι δεν θα συνδράμουν με μαρτυρία στο δικαστήριο. Παράλληλα, άλλος σημαντικός μάρτυρας αναίρεσε προηγούμενους ισχυρισμούς του, γεγονός που εξουδετέρωσε τη μαρτυρία εναντίον ενός εκ των εμπλεκομένων. Η εξέλιξη αυτή οδήγησε στην πλήρη απουσία αποδεικτικού υλικού.

Η απόφαση ελήφθη από τον Γενικό Εισαγγελέα μετά από εισήγηση των λειτουργών που χειρίστηκαν την υπόθεση, ενώ ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας είχε εξαιρεθεί εξ αρχής από κάθε σχετικό χειρισμό. Επιπλέον, οι κατηγορούμενοι συνέχισαν να αντιμετωπίζουν τις ξεχωριστές κατηγορίες ναρκωτικών, για τις οποίες κρίθηκαν ένοχοι.

Αυτούσια η ανακοίνωση:

Με πρόσφατες τοποθετήσεις και ανακοινώσεις συγκεκριμένα άτομα επιχειρούν, διοχετεύοντας αποσπασματική έως και επιλεκτική πληροφόρηση που βρίθει ανακριβειών, να δημιουργήσουν περιρρέουσα σε σχέση με χειρισμό υπόθεσης δήθεν από τον Βοηθό Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας κατά τρόπο που πλήττει τον θεσμό, προβάλλοντας καταφατικά τη θέση ότι ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας διέταξε την αναστολή της ποινικής δίωξης κατηγορουμένου που φέρετο να εμπλέκεται στην υπόθεση (βομβιστική επίθεση), επειδή το πρόσωπο αυτό εκπροσωπείτο από το πρώην δικηγορικό γραφείο του κ. Σάββα Αγγελίδη.

Ουδέν αναληθέστερο.

Η απόφαση της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας για αναστολή της ποινικής δίωξης του συγκεκριμένου προσώπου στις κατηγορίες που αφορούσαν στο εν λόγω περιστατικό κατέστη αναπόφευκτη επειδή κατά τον χρόνο έναρξης της ποινικής δίκης, οι βασικοί μάρτυρες της υπόθεσης, ήτοι οι παραπονούμενοι, έδωσαν νέες καταθέσεις στην Αστυνομία δηλώνοντας ότι δεν επρόκειτο να συνδράμουν στην απόδειξη της υπόθεσης με μαρτυρία τους στο δικαστήριο.

Επιπλέον, άλλος βασικός μάρτυρας είχε και αυτός δώσει στην Αστυνομία νέα κατάθεση, με την οποία αναίρεσε τα όσα είχε αναφέρει σε προηγούμενη κατάθεσή του σχετικά με τις κινήσεις ενός εκ των κατηγορουμένων, εξουδετερώνοντας με αυτό τον τρόπο τη συμμετοχή του εν λόγω κατηγορουμένου στο αδίκημα.

Αποτέλεσμα αυτών των εξελίξεων ήταν να μην υπάρχει εν τέλει μαρτυρία για απόδειξη των κατηγοριών και η απόφαση λήφθηκε χωρίς να προηγηθεί αίτημα από πλευράς κατηγορουμένου.

Οι λόγοι αναστολής της ποινικής δίωξης δηλώθηκαν στο Δικαστήριο κατά τη δικάσιμο και καταγράφηκαν στα πρακτικά της διαδικασίας.

Την αναστολή της ποινικής δίωξης αποφάσισε ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας, μετά από σύσταση των λειτουργών της Νομικής Υπηρεσίας που χειρίστηκαν τον φάκελο της ποινικής υπόθεσης, καθώς και από την αρμόδια Εισαγγελέα. Ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας είχε εξαρχής εξαιρεθεί από οτιδήποτε αφορούσε στην εν λόγω υπόθεση.

Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο της ίδιας υπόθεσης, ο κατηγορούμενος για τον οποίον γίνεται λόγος ότι έλαβε αναστολή ποινικής δίωξης όπως και ένας άλλος κατηγορούμενος στην υπόθεση, αντιμετώπιζαν και κατηγορίες για το αδίκημα κατοχής παράνομων ναρκωτικών ουσιών, για τις οποίες η ποινική δίωξη δεν ανεστάλη και, κατόπιν δικής τους παραδοχής, βρέθηκαν ένοχοι σε αυτές και τους επιβλήθηκε ποινή από το Κακουργιοδικείο.