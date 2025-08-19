Συνάντηση Επικεφαλής Επιστήμονα με την Phystech Technologies

Νέες δυνατότητες για την Κύπρο στον παγκόσμιο τεχνολογικό χώρο, είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν ο Επικεφαλής Επιστήμονας της Κυπριακής Δημοκρατίας, κ. Δημήτρης Σκουρίδης και οι Yuri Komarov, ιδρυτής και CEO της Phystech Technologies και Μαρία Ocheretina, Διευθύντρια Operations της εταιρείας.

Η Phystech Technologies, κορυφαία εταιρεία έρευνας και ανάπτυξης (Ε&Α) με έδρα την Κύπρο, επικεντρώνεται στην ανάπτυξη πυρήνων IP και μπλοκ για μικροεπεξεργαστές, μικροελεγκτές και άλλες ψηφιακές τεχνολογίες.

Σε συνάντηση που πραγματοποίησε ο κ. Σκουρίδης με τους επικεφαλής της Phystech, συζητήθηκε η επιτυχία που σημείωσε η ομάδα μηχανικών της εταιρείας με τη δημιουργία μιας ψηφιακής τεχνολογίας ικανής να παράγει κρυπτογραφικά ασφαλείς και στατιστικά τέλειους πραγματικούς τυχαίους αριθμούς με εξαιρετικά υψηλές ταχύτητες. Το πρώτο εμπορικό προϊόν της, μια προηγμένη γεννήτρια τυχαίων αριθμών (TRNG), μπορεί να τύχει εφαρμογής σε διάφορους τομείς, όπως υπερυπολογιστές, τραπεζικές συναλλαγές, κυβερνοασφάλεια, τηλεπικοινωνίες, και IoT, ανοίγοντας νέες ευκαιρίες για την Κύπρο στον παγκόσμιο τεχνολογικό χώρο, ιδιαίτερα στους τομείς της έρευνας, της καινοτομίας και του σχεδιασμού HPC, CPU και Edge AI, δημιουργώντας παράλληλα νέες θέσεις εργασίας.

Η λύση της Phystech αποτελείται από διάφορους πυρήνες IP, συμπεριλαμβανομένων ενός TRNG και ενός Random Number Conditioner, καθένας από τους οποίους αποτελεί αντικείμενο ξεχωριστής αίτησης διπλώματος ευρεσιτεχνίας που η εταιρεία σκοπεύει να καταθέσει στην Κύπρο. Η Phystech βρίσκεται σε φάση επέκτασης και σύντομα θα προσλάβει μηχανικούς στον τομέα της Ε&Α και της κβαντικής υπολογιστικής, κυρίως στην Κύπρο, καθώς προετοιμάζεται να ξεκινήσει ένα έργο κβαντικών υπολογιστικών συστημάτων.

Ως ώριμη εταιρεία Ε&Α, η Phystech στοχεύει στις παγκόσμιες αγορές, εστιάζοντας σε μεγάλους παρόχους δεδομένων όπως η Google, η Amazon, η Microsoft και η Apple. Βρίσκεται, επίσης, σε αρχικές συζητήσεις με κατασκευαστές τσιπ, όπως η Intel, η AMD, η Nvidia και η ARM Laboratories (Κέιμπριτζ), καθώς και με ηγέτες στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, όπως η Broadcom, η Qualcomm, η NCR, η Mediatek και η Samsung.

«Πρόκειται για μια συναρπαστική εξέλιξη για το οικοσύστημα έρευνας και καινοτομίας της Κύπρου», δήλωσε ο κ. Σκουρίδης. «Εάν η Phystech επιτύχει με τις πρωτοποριακές τεχνολογίες και την πνευματική της ιδιοκτησία, η Κύπρος θα έχει την ευκαιρία να αναπτύξει έναν αναδυόμενο κλάδο τσιπ. Αν και η Κύπρος βρίσκεται ακόμη σε αρχικό στάδιο, με πρωτοπόρες εταιρείες όπως η Phystech, η Tenstorrent και η SignalGenerix να συνεργάζονται με ερευνητικούς οργανισμούς όπως το Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Chip Competency Center και το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, ο κλάδος έχει τη δυνατότητα να αποφέρει έσοδα άνω του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων έως το 2035 και να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας στον τομέα της υψηλής τεχνολογίας», σημείωσε.

«Δεν επαναπαυόμαστε. Πρέπει να επιταχύνουμε τις προσπάθειές μας για να υποστηρίξουμε αυτές τις πρωτοβουλίες. Αυτές οι εξελίξεις δεν θα ήταν δυνατές χωρίς το όραμα του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας και την υποστήριξη του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, σε στενή συνεργασία με το Γραφείο του Επικεφαλής Επιστήμονα», κατέληξε ο κ. Σκουρίδης.