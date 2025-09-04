Προβλήματα σε Google, Gmail και άλλες εφαρμογές

Από το πρωί, χρήστες του διαδικτύου στην ευρωπαϊκές χώρες αναφέρουν σοβαρές δυσλειτουργίες σε υπηρεσίες της Google, με έμφαση στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Μεταξύ των πλατφορμών που έχουν πληγεί βρίσκονται το Gmail και το YouTube, κρίσιμες εφαρμογές για εκατομμύρια χρήστες.

Σύμφωνα με αναφορές στο downdetector.com και στα κοινωνικά δίκτυα, προβλήματα αντιμετωπίζουν χρήστες από Βουλγαρία, Τουρκία, Ελλάδα και άλλες χώρες της Ευρώπης.

Το πρόβλημα δεν επηρεάζει όλες τις υπηρεσίες της Google, αλλά οι εφαρμογές που εμφανίζουν δυσλειτουργίες περιλαμβάνουν:

YouTube

Google Maps

Gmail

Αναζήτηση Google

Google Drive

Spotify

Χρήστες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επιβεβαιώνουν τις διακοπές, με αναρτήσεις που δείχνουν τα προβλήματα σε πραγματικό χρόνο:

Πηγή: iefimerida.gr