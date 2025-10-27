Χάκαραν το Gmail: Τεράστια διαρροή 183 εκατ. κωδικών πρόσβασης - Τι να κάνετε για να «σώσετε» τους λογαριασμούς σας

Παραβίαση δεδομένων-μαμούθ, μια από τις μεγαλύτερες της Ιστορίας, καταγράφηκε στα συστήματα ασφαλείας της Google και συγκεκριμένα στο Gmail, όπου διέρρευσαν εκατοντάδες εκατομμύρια κωδικοί ασφαλείας!

Ειδικός που μίλησε στην dailymail σχετικά, χαρακτήρισε το συμβάν ως ένα τεράστιο σύνολο παραβιασμένων δεδομένων, όγκου άνω των 3,5 terabytes! Για καταλάβετε για τι όγκο μιλάμε, ισοδυναμεί με 875 ταινίες High Definition πλήρους διάρκειας!

Σύμφωνα με τον Αυστραλό ειδικό κυβερνοασφάλειας Τρόι Χαντ, «όλοι οι μεγάλοι πάροχοι έχουν διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχουν παραβιαστεί» – όχι μόνο το Gmail, αλλά και το Outlook, το Yahoo και άλλοι, αλλά το Gmail εμφανίζει μεγαλύτερη συχνότητα.

Εάν διατηρείτε λογαριασμούς email στο Yahoo, το Outlook, το Gmail ή σε οποιονδήποτε άλλο πάροχο, θα πρέπει να το ελέγξετε άμεσα και να διαπιστώσετε αν έχει υπάρξει παραβίαση. Οι χρήστες καλούνται να μεταβούν στον ιστότοπο Have I Been Pwned, τον οποίο έστησε ο Τρόι Χαντ για να εισαγάγουν τη διεύθυνση email τους στη γραμμή αναζήτησης. Ο ιστότοπος δείχνει εάν η διεύθυνσή σας έχει υποστεί παραβιάσεις την τελευταία δεκαετία.

Εάν έχετε επηρεαστεί, συνίσταται να αλλάξετε αμέσως τον κωδικό πρόσβασής σας και να ενεργοποιήσετε τον έλεγχο ταυτότητας δύο παραγόντων (σ.σ.: 2FA - δύο διαφορετικές μορφές επαλήθευσης για την είσοδο σε έναν λογαριασμό).

Το περιστατικό συνέβη τον Απρίλιο του 2025, αλλά βγήκε στο προσκήνιο μόλις τώρα από τον Αυστραλό ειδικό.

Πού αλλού να κοιτάξετε για παραβίαση

Όπως αναφέρει ο Χαντ, υπάρχουν κι άλλοι ιστότοποι με κωδικούς που μπορεί να έχουν υποστεί παραβίαση, όπως αυτοί των Amazon, eBay και Netflix.

