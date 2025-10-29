Τι έτρωγαν πραγματικά οι Νεάντερταλ – Νέα στοιχεία για τη διατροφή τους

Οι Νεάντερταλ, οι εξαφανισμένοι μας συγγενείς, συχνά παρουσιάζονται ως άνθρωποι που έτρωγαν αποκλειστικά κρέας χωρίς φρούτα, δημητριακά ή χόρτα. Αλλά ζούσαν πράγματι οι Νεάντερταλ μόνο με κρέας;

Αν και υπάρχουν άφθονες αποδείξεις ότι οι Νεάντερταλ κατανάλωναν τακτικά κρέας, ένα αυξανόμενο σύνολο ερευνών δείχνει ότι οι στενοί εξελικτικοί μας συγγενείς, που εξαφανίστηκαν πριν από περισσότερα από 30.000 χρόνια, έτρωγαν επίσης και άλλα μέρη των ζώων πέρα από το κρέας, όπως λίπος που εξαγόταν από τον μυελό των οστών, καθώς και άλλες τροφές, όπως φιστίκια, φακές και άγρια μπιζέλια.

Οι επιστήμονες μπορούν να εκτιμήσουν τις αναλογίες των διαφορετικών τροφών που κατανάλωναν οι αρχαίοι άνθρωποι αναλύοντας τον αριθμό των ατόμων με διαφορετικό αριθμό νετρονίων στους πυρήνες τους, γνωστών ως ισοτόπων, όπως ο άνθρακας-13 και το άζωτο-15. Οι ισότοποι που προσλαμβάνουν οι άνθρωποι μέσω της τροφής τους διατηρούνται στα δόντια και στα οστά τους. Αυτοί οι ισότοποι λειτουργούν ως χημικά αποτυπώματα, αποκαλύπτοντας τι έτρωγαν οι άνθρωποι και τα ζώα χιλιάδες χρόνια πριν.

«Πολλαπλές ανεξάρτητες μελέτες ισοτόπων συγκλίνουν πλέον στο ίδιο συμπέρασμα», δήλωσε ο Λουντοβίκ Σλιμάκ (Ludovic Slimak), παλαιοανθρωπολόγος στο Πανεπιστήμιο της Τουλούζης στη Γαλλία και συγγραφέας των βιβλίων “The Naked Neanderthal” (Penguin Books, 2023) και “The Last Neanderthal: Understanding How Humans Die” (Polity, 2025), σε email του στο Live Science. «Οι Νεάντερταλ παρουσιάζουν σταθερά τα ισοτοπικά χαρακτηριστικά κορυφαίων σαρκοφάγων».

Στον αρχαιολογικό χώρο της Γκαμπάσα στην Ισπανία, για παράδειγμα, αναλύσεις ισοτόπων ασβεστίου, στροντίου και ψευδαργύρου έδειξαν ότι οι Νεάντερταλ ήταν υπερσαρκοφάγοι που επιβίωναν κυρίως με κρέας και μυελό των οστών. Από ό,τι γνωρίζουμε, οι Νεάντερταλ ήταν κορυφαίοι θηρευτές, δήλωσε ο Σλιμάκ, παρόμοιοι με λύκους και ύαινες, που βρίσκονται στην κορυφή της τροφικής αλυσίδας χωρίς φυσικούς εχθρούς.

Αυτή η ιδέα υποστηρίζεται από παλαιότερες μελέτες ισοτόπων αζώτου, δήλωσε ο Ερβέ Μποσερένς (Hervé Bocherens), επικεφαλής της ερευνητικής ομάδας βιογεωλογίας στο Πανεπιστήμιο του Τίμπινγκεν στη Γερμανία.

Το άζωτο απαντάται σε δύο σταθερές μορφές, ή ισότοπα: το άζωτο-14 και το λιγότερο κοινό άζωτο-15. Όταν τα ζώα τρώνε άλλα ζώα, το βαρύτερο άζωτο-15 συσσωρεύεται σταδιακά στους οργανισμούς τους. Αυτό σημαίνει ότι τα σαρκοφάγα ζώα έχουν περισσότερο άζωτο-15 από τα φυτοφάγα.

«Στα περισσότερα δείγματα Νεάντερταλ που έχουν αναλυθεί, η περιεκτικότητα σε άζωτο-15 ήταν υψηλότερη από εκείνη που μετρήθηκε σε μεγάλα σαρκοφάγα, όπως τα λιοντάρια των σπηλαίων, οι ύαινες των σπηλαίων ή οι λύκοι», δήλωσε ο Μποσερένς σε email του στο Live Science. «Το συμπέρασμα ήταν ότι οι Νεάντερταλ ήταν ‘πιο σαρκοφάγοι και από τα σαρκοφάγα’ (υπερσαρκοφάγοι).»

Ωστόσο, πρόσθεσε ότι αυτή η ερμηνεία είναι υπερβολικά απλουστευμένη. Τα επίπεδα του αζώτου μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το ποια ζώα έτρωγαν οι Νεάντερταλ, όχι μόνο με το πόσο κρέας κατανάλωναν.

Μια μελέτη του 2025 προσέφερε μια διαφορετική εξήγηση για τα ασυνήθιστα υψηλά επίπεδα αζώτου-15 στους Νεάντερταλ: μπορεί να έτρωγαν σκουλήκια, είτε κατά λάθος, είτε κατά τη διαδικασία κατανάλωσης σαπισμένου κρέατος, είτε επίτηδες. «Τόσο το σαπισμένο κρέας όσο και, ειδικά, τα σκουλήκια που τρέφονται με το σαπισμένο κρέας έχουν υψηλά επίπεδα αζώτου, και οποιοσδήποτε Νεάντερταλ έτρωγε αυτά τα τρόφιμα τακτικά θα είχε μια ισοτοπική υπογραφή που ξεπερνά τα όρια», δήλωσε η Άπριλ Νοουέλ, παλαιολιθική αρχαιολόγος και καθηγήτρια ανθρωπολογίας στο Πανεπιστήμιο της Βικτώριας στο Βρετανικό Κολούμπια, σε email της στο Live Science.

Αλλά θα μπορούσαν οι Νεάντερταλ να επιβιώσουν με μια αποκλειστικά κρεατοφαγική διατροφή; «Δεν θα μπορούσαν αν είχαν παρόμοια φυσιολογία με τους σύγχρονους ανθρώπους, κάτι που είναι πιθανό», δήλωσε ο Μποχερένς. «Υπάρχει ανάγκη για πηγές ενέργειας στη διατροφή». Η υπερβολική κατανάλωση πρωτεΐνης χωρίς αρκετό λίπος και υδατάνθρακες, που παρέχουν το μεγαλύτερο μέρος της ενέργειάς μας, μπορεί να οδηγήσει σε μια θανατηφόρα κατάσταση γνωστή ως δηλητηρίαση από πρωτεΐνη ή «θανάτωση από κουνέλι».

Η λύση τους, πιστεύουν οι επιστήμονες, ήταν το λίπος. Σε μια γερμανική τοποθεσία ηλικίας 125.000 ετών, οι ερευνητές βρήκαν αποδείξεις ότι οι Νεάντερταλ έσπαγαν συστηματικά οστά ζώων για να εξάγουν το λίπος από τον μυελό των οστών. Ο εγκέφαλος των ζώων ήταν μια άλλη πιθανή πηγή λίπους, σύμφωνα με τον Μποχερένς. Όταν καταναλώνονται ολόκληρα πτώματα, συμπεριλαμβανομένων του μυελού και των λιπαρών αποθεμάτων, μια διατροφή βασισμένη σε ζώα είναι απολύτως βιώσιμη, δήλωσε ο Σλιμάκ.

Οι Νεάντερταλ έτρωγαν περισσότερα από κρέας και λίπος. Μπορεί να βρήκαν δημιουργικούς τρόπους για να ισορροπήσουν τη διατροφή τους. Ίσως έτρωγαν τα περιεχόμενα του στομάχου των φυτοφάγων ζώων που κυνηγούσαν, δήλωσε ο Κρις Στρίνγκερ, επικεφαλής ερευνητής στην προέλευση του ανθρώπου στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Λονδίνου, σε email του στο Live Science. Οι επιστήμονες συμφωνούν ότι οι Νεάντερταλ επίσης έτρωγαν φυτά όταν ήταν διαθέσιμα. «Υπάρχουν εκτεταμένες αποδείξεις για κατανάλωση φυτών από τους Νεάντερταλ», δήλωσε η Νοουέλ. Αυτές οι αποδείξεις περιλαμβάνουν πραγματικά υπολείμματα φυτών που ανακαλύφθηκαν σε σπήλαια, μικροσκοπικά ίχνη σε λίθινα εργαλεία και ακόμη και υπολείμματα φυτών διατηρημένα στην οδοντική πλάκα και στα απολιθωμένα κόπρανα.

Υπολείμματα τροφίμων που βρέθηκαν στο σύγχρονο Ισραήλ υποδηλώνουν ότι οι Νεάντερταλ έτρωγαν όσπρια, βελανίδια και φιστίκια, είπε η Νοουέλ. Στην Ελλάδα και στο Ιράκ, τα υπολείμματα φυτών υποδηλώνουν ότι μούλιαζαν, έλιωναν και άλεθαν φακές, ξηρούς καρπούς και χορτάρια — μια μορφή προετοιμασίας φαγητού που πιθανώς βοηθούσε στην απομάκρυνση πικρών γεύσεων. Στη Γιβραλτάρ, οι ερευνητές βρήκαν τα καμμένα υπολείμματα βρώσιμων φυτών όπως άγριες ελιές και κουκουνάρια. Στην Ιταλία, οι κόκκοι αμύλου που βρέθηκαν σε λίθινα εργαλεία υποδηλώνουν ότι οι Νεάντερταλ ακόμη και παρασκεύαζαν ένα είδος αλευριού.

«Οι μαλλιαροί μαμούθ εμφανίζουν σταθερά τα υψηλότερα επίπεδα αζώτου-15 μεταξύ των φυτοφάγων, πιθανότατα λόγω της κατανάλωσης φυτών με υψηλή περιεκτικότητα σε άζωτο-15», είπε ο Μποσερένς. Τα δεδομένα υποδεικνύουν ότι οι Νεάντερταλ ήταν θηρευτές που κατανάλωναν μεγαλύτερη αναλογία μαμούθ σε σχέση με άλλα σαρκοφάγα του οικοσυστήματος, πρόσθεσε.

Μια μελέτη του 2025 προσέφερε μια διαφορετική εξήγηση για τα ασυνήθιστα υψηλά επίπεδα αζώτου-15 στους Νεάντερταλ: μπορεί να έτρωγαν σκουλήκια, είτε κατά λάθος, είτε κατά τη διαδικασία κατανάλωσης σαπισμένου κρέατος, είτε επίτηδες. «Τόσο το σαπισμένο κρέας όσο και, ειδικά, τα σκουλήκια που τρέφονται με το σαπισμένο κρέας έχουν υψηλά επίπεδα αζώτου, και οποιοσδήποτε Νεάντερταλ έτρωγε αυτά τα τρόφιμα τακτικά θα είχε μια ισοτοπική υπογραφή που ξεπερνά τα όρια», δήλωσε η Άπριλ Νοουέλ, παλαιολιθική αρχαιολόγος και καθηγήτρια ανθρωπολογίας στο Πανεπιστήμιο της Βικτώριας στο Βρετανικό Κολούμπια, σε email της στο Live Science.

Αλλά θα μπορούσαν οι Νεάντερταλ να επιβιώσουν με μια αποκλειστικά κρεατοφαγική διατροφή; «Δεν θα μπορούσαν αν είχαν παρόμοια φυσιολογία με τους σύγχρονους ανθρώπους, κάτι που είναι πιθανό», δήλωσε ο Μποχερένς. «Υπάρχει ανάγκη για πηγές ενέργειας στη διατροφή». Η υπερβολική κατανάλωση πρωτεΐνης χωρίς αρκετό λίπος και υδατάνθρακες, που παρέχουν το μεγαλύτερο μέρος της ενέργειάς μας, μπορεί να οδηγήσει σε μια θανατηφόρα κατάσταση γνωστή ως δηλητηρίαση από πρωτεΐνη ή «θανάτωση από κουνέλι».

Η λύση τους, πιστεύουν οι επιστήμονες, ήταν το λίπος. Σε μια γερμανική τοποθεσία ηλικίας 125.000 ετών, οι ερευνητές βρήκαν αποδείξεις ότι οι Νεάντερταλ έσπαγαν συστηματικά οστά ζώων για να εξάγουν το λίπος από τον μυελό των οστών. Ο εγκέφαλος των ζώων ήταν μια άλλη πιθανή πηγή λίπους, σύμφωνα με τον Μποχερένς. Όταν καταναλώνονται ολόκληρα πτώματα, συμπεριλαμβανομένων του μυελού και των λιπαρών αποθεμάτων, μια διατροφή βασισμένη σε ζώα είναι απολύτως βιώσιμη, δήλωσε ο Σλιμάκ.

Πηγή: huffingtonpost.gr