«Φόρμουλα 1 των ουρανών»: Πραγματοποιήθηκε ο πρώτος αγώνας ιπτάμενων αυτοκινήτων

Οι αγώνες με ιπτάμενα αυτοκίνητα δεν είναι πλέον επιστημονική φαντασία μετά την πρώτη διοργάνωση των Jetson Air Games – την οποία η διοργανώτρια εταιρεία Jetson περιγράφει ως «Φόρμουλα 1 των αιθέρων».

Στην εκδήλωση συμμετείχαν πιλότοι που πέταξαν με τέσσερα οχήματα Jetson One, διαγωνιζόμενοι για το ποιος θα περάσει πρώτος τη γραμμή του τερματισμού. Το μικρό αεροσκάφος, το οποίο μοιάζει ελαφρώς με ιπτάμενο αυτοκίνητο από ταινία επιστημονικής φαντασίας, έχει σχεδιαστεί για να μεταφέρει ένα μόνο άτομο και προς το παρόν δεν απαιτείται άδεια πιλότου για να πετάξει κανείς με αυτό στις Ηνωμένες Πολιτείες, αναφέρει το LiveScience.

Πλάνα από την εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε στα μέσα Οκτωβρίου στο 2025 UP.Summit, μια ιδιωτική συνάντηση επενδυτών στον τομέα των μεταφορών, δείχνουν τέσσερα Jetson One να αιωρούνται περίπου 6 μέτρα πάνω από το έδαφος, καθώς πετούν ανάμεσα σε κώνους και επιταχύνουν πάνω από διαδρόμους αεροδρομίου.

Το Jetson One είναι ένα ηλεκτρικό αεροσκάφος κάθετης απογείωσης και προσγείωσης (eVTOL), που σημαίνει ότι χρησιμοποιεί ηλεκτρική ενέργεια για να αιωρείται, να απογειώνεται και να προσγειώνεται κάθετα όπως ένα ελικόπτερο. Ωστόσο, μόλις βρεθεί στον αέρα, πετάει περισσότερο σαν αεροπλάνο – με μέγιστο χρόνο πτήσης τα 20 λεπτά.

Το όχημα ζυγίζει περίπου 54 κιλά, μπορεί να ανέβει έως και 457 μέτρα πάνω από το έδαφος και να πετάξει με ταχύτητα έως και 102 χιλιόμετρα την ώρα, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Jetson.

Ωστόσο, η πτήση με προσωπικό αεροσκάφος ενέχει ορισμένους σημαντικούς κινδύνους. Η Jetson ισχυρίζεται ότι έχει αντιμετωπίσει αυτούς τους κινδύνους με ένα αυτόματο σύστημα προσγείωσης με ραντάρ, τη δυνατότητα ασφαλούς πτήσης ακόμη και με την απώλεια ενός από τους οκτώ κινητήρες, και ένα βαλλιστικό αλεξίπτωτο σχεδιασμένο να ανοίγει εξαιρετικά γρήγορα.

Το Jetson One είναι διαθέσιμο προς παραγγελία προς σχεδόν 150.000 δολάρια (χωρίς φόρους και τέλη), με τις νέες παραγγελίες να αποστέλλονται το 2028.

Πηγή: cnn.gr