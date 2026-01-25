Στα €26 εκατ. οι αποζημιώσεις λόγω πλεονασμού το 2026

Μειωμένες κατά €1,5 εκατ. προβλέπονται οι αποζημιώσεις λόγω πλεονασμού το 2026, σύμφωνα με τον προϋπολογισμό του ταμείου για πλεονάζον προσωπικό που κατατέθηκε την Πέμπτη στη βουλή και θα συζητηθεί αύριο στην επιτροπή οικονομικών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, το 2026 οι αποζημιώσεις λόγω πλεονασμού θα μειωθούν στα €25,7 εκατ. το 2026 από €27,2 εκατ. που ήταν η πρόνοια στον προϋπολογισμό του 2025. Για το 2027, προβλέπεται να αυξηθούν στα €26,6 εκατ. και το 2028 στα €27,5 εκατ.

Στον προϋπολογισμό, προβλέπεται ποσό €27,4 εκατ. για μεταφορά στο Ταμείο Προστασίας Δικαιωμάτων Εργαζομένων σε περίπτωση αφερεγγυότητας εργοδότη από €25,2 εκατ. το 2025 σημειώνοντας αύξηση €2,2 εκατ. ενώ για το 2027 και 2028 τα ποσά αυξάνονται σε €29,1 εκατ. και €30,7 εκατ. αντίστοιχα.

Έσοδα €180,8 εκατ.

Ο προϋπολογισμός του 2026 προβλέπει έσοδα ύψους €180,8 εκατ. σε σύγκριση με €175,7 εκατ. που προβλέπονται στον προϋπολογισμό του 2025. Τα έσοδα προέρχονται από εισφορές ύψους €165,2 εκατ., τόκους εισπρακτέους ύψους €15,6 εκατ. και άλλες εισπράξεις ύψους €67,7 χιλ..

Για το 2026 προβλέπονται επίσης δαπάνες ύψους €58,1 εκατ. σε σύγκριση με δαπάνες ύψους €55,3 εκατ. που προβλέπονται στον προϋπολογισμό του 2025. Οι δαπάνες αφορούν κυρίως αγορά υπηρεσιών από τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων ύψους €1,7 εκατ., δαπάνη για αποζημιώσεις λόγω πλεονασμού ύψους €25,7 εκατ., μεταφορά καθορισμένου ποσοστού επί των εισφορών στο Ταμείο Προστασίας των Δικαιωμάτων των Εργοδοτουμένων σε Περίπτωση Αφερεγγυότητας του Εργοδότη ύψους €27,4 εκατ., νομικά έξοδα ύψους €730 χιλ., διαχειριστικά και διοικητικά έξοδα ύψους €573,8 χιλ., καθώς και πρόνοια για μη προβλεπόμενες δαπάνες και αποθεματικό ύψους €2 εκατ.

Το πλεόνασμα του προϋπολογισμού για το 2026 εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε €122,7 εκατ. σε σύγκριση με πλεόνασμα ύψους €120,4 εκατ. το 2025.

Στο €1,1 δισ. τα ταμειακά διαθέσιμα

Τα ταμειακά διαθέσιμα του ταμείου ανέρχονται σε €1 δισ. ενώ μέχρι το τέλος του 2026 θα ανέλθουν στο €1,1 δισ. Το 2027 αναμένεται να αυξηθεί στο €1,3 δισ. και το 2028 στο €1,4 δισ.

Οι εισπράξεις του Ταμείου κατατίθενται απευθείας στο Γενικό Κυβερνητικό Λογαριασμό από τον οποίο διενεργούνται όλες ο πληρωμές. Με το πλεόνασμα/έλλειμμα που προκύπτει αυξάνονται/μειώνονται, ανάλογα, οι καταθέσεις σε πίστη του Ταμείου στο Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας. Ποσοστό μέχρι 1% των καταθέσεων στο Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας είναι άμεσα διαθέσιμο για χρήση από το Ταμείο και το υπόλοιπο 99% είναι διαθέσιμο για χρήση μετά από έγκριση του Υπουργού Οικονομικών.

Προστασία δικαιωμάτων εργοδοτουμένων

Στη βουλή θα συζητηθεί αύριο και ο προϋπολογισμός εσόδων και δαπανών του Ταμείου για την Προστασία των Δικαιωμάτων των Εργοδοτουμένων σε Περίπτωση Αφερεγγυότητας Εργοδότη για το έτος 2026 και το Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΜΔΠ) 2026-2028.

Ο προϋπολογισμός του 2026 προβλέπει έσοδα ύψους €33,3 εκατ. σε σύγκριση με €34,6 εκατ. που προβλέπονται στον προϋπολογισμό του 2025. Τα έσοδα προέρχονται από εισφορές ύψους €27,4 εκατ. που μεταφέρονται από το Ταμείο για Πλεονάζον Προσωπικό βάσει καθορισμένου ποσοστού και τόκους εισπρακτέους ύψους €5,9 εκατ.

Για το 2026 προβλέπονται επίσης δαπάνες ύψους €231,5 χιλ. σε σύγκριση με δαπάνες ύψους €293 χιλ. που προβλέπονται στον προϋπολογισμό του 2025. Οι δαπάνες αφορούν κυρίως αγορά υπηρεσιών από τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων ύψους €56 χιλ., διαχειριστικά και διοικητικά έξοδα ύψους €15,5 χιλ, πληρωμές λόγω αφερεγγυότητας εργοδότη ύψους €150 χιλ., καθώς και πρόνοια για μη προβλεπόμενες δαπάνες και αποθεματικό ύψους €10 χιλ.

Το πλεόνασμα του προϋπολογισμού για το 2026 εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε €33,1 εκατ.σ σύγκριση με πλεόνασμα ύψους €34,3 εκατ. το 2025.