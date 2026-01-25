Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Το ξέπλυμα ρωσικών κεφαλαίων και το «πορτοφόλι» του Πούτιν - Η Κύπρος στόχος νέας έρευνας για αποφυγή κυρώσεων κατά της Ρωσίας

ΧΡΙΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Νέα στοιχεία καταδεικνύουν ότι εταιρείες εγγεγραμμένες στην Κύπρο συνεχίζουν να αποφεύγουν τις διεθνείς κυρώσεις, ενώ στην ουσία ενισχύουν το «πορτοφόλι» του Ρώσου Προέδρου και του στενού του περιβάλλοντος/

Η δράση της Mettmann Public Company Limited, μιας εταιρείας εγγεγραμμένης στην Κύπρο, φέρνει ξανά στο προσκήνιο τα ερωτήματα για το κατά πόσο η Κυπριακή Δημοκρατία ελέγχει αποτελεσματικά την επιχειρηματική δραστηριότητα εντός των δικαιοδοσιών της, όταν αυτή σχετίζεται με κεφάλαια υψηλού ρίσκου, γεωπολιτικές συγκρούσεις και διεθνείς υποθέσεις διαφθοράς. Η Mettmann Public Company Limited έχει συνδεθεί με πρόσωπα που βρίσκονται στον στενό κύκλο του Ρώσου Προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, καθώς και με υποθέσεις ξεπλύματος κεφαλαίων που έχουν απασχολήσει τη διεθνή ερευνητική δημοσιογραφία, γνωστές ως μέρος του λεγόμενου The Russian Laundromat Exp...

ΚΥΡΩΣΕΙΣ

