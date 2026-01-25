Η δράση της Mettmann Public Company Limited, μιας εταιρείας εγγεγραμμένης στην Κύπρο, φέρνει ξανά στο προσκήνιο τα ερωτήματα για το κατά πόσο η Κυπριακή Δημοκρατία ελέγχει αποτελεσματικά την επιχειρηματική δραστηριότητα εντός των δικαιοδοσιών της, όταν αυτή σχετίζεται με κεφάλαια υψηλού ρίσκου, γεωπολιτικές συγκρούσεις και διεθνείς υποθέσεις διαφθοράς. Η Mettmann Public Company Limited έχει συνδεθεί με πρόσωπα που βρίσκονται στον στενό κύκλο του Ρώσου Προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, καθώς και με υποθέσεις ξεπλύματος κεφαλαίων που έχουν απασχολήσει τη διεθνή ερευνητική δημοσιογραφία, γνωστές ως μέρος του λεγόμενου The Russian Laundromat Exp...

Αποκτήστε πρόσβαση σε όλο το περιεχόμενο με Premium Συνδρομή!