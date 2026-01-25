Videogate - Το «σημείο επαφής» δεν είναι το Προεδρικό: Αυτοί είναι οι θεσμοθετημένοι μηχανισμοί για την έλευση επενδύσεων στην Κύπρο

Δύο θεσμοθετημένοι μηχανισμοί, ο CIPA-Invest Cyprus -που ιδρύθηκε το 2008- και το Κέντρο Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων (ΚΕΕ), που ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2020 ως Μηχανισμός Ταχείας Δραστηριοποίησης και μετεξελίχθηκε σε one stop shop με έδρα τη Λευκωσία τον Μάρτιο του 2025 ύστερα από απόφαση της κυβέρνησης Χριστοδουλίδη, αποτελούν τους μοναδικούς επίσημους κεντρικούς κόμβους επικοινωνίας των ξένων επενδυτών με την Κύπρο. Οποιαδήποτε άλλη οδός περνά από το Προεδρικό Μέγαρο και υπόσχεται πρόσβαση στο υψηλότερο επίπεδο και προσωπική επαφή με τον ΠτΔ για παράκαμψη της γραφειοκρατίας με ή χωρίς την ανάλογη εισφορά σε μετρητά στο πλαίσιο ή όχι της «εταιρικής κοινωνικής ευθύνης» δεν μπορεί παρά να δημιουργεί υποψίες για εξωθεσμικές συναλλαγές. Στον απόηχο του βίντεο που διέρρευσε από λογαριασμό στο «Χ» και στο οποίο π...

Αποκτήστε πρόσβαση σε όλο το περιεχόμενο με Premium Συνδρομή!