Videogate - Το «σημείο επαφής» δεν είναι το Προεδρικό: Αυτοί είναι οι θεσμοθετημένοι μηχανισμοί για την έλευση επενδύσεων στην Κύπρο

ΜΙΡΑΝΤΑ ΛΥΣΑΝΔΡΟΥ

Invest Cyprus και Κέντρο Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων φαίνεται να τα καταφέρνουν καλά μόνοι τους, ως οι θεσμοθετημένοι μηχανισμοί για την προσέλκυση επενδύσεων στη χώρα μας. Μόνο από τον τεχνολογικό τομέα 600 εταιρείες που απευθύνθηκαν στον Invest Cyprus έχουν επενδύσει στην Κύπρο τα τελευταία τρία χρόνια, και στον Μηχανισμό Ταχείας Δραστηριοποίησης 268 μόνο το 2023

Δύο θεσμοθετημένοι μηχανισμοί, ο CIPA-Invest Cyprus -που ιδρύθηκε το 2008- και το Κέντρο Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων (ΚΕΕ), που ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2020 ως Μηχανισμός Ταχείας Δραστηριοποίησης και μετεξελίχθηκε σε one stop shop με έδρα τη Λευκωσία τον Μάρτιο του 2025 ύστερα από απόφαση της κυβέρνησης Χριστοδουλίδη, αποτελούν τους μοναδικούς επίσημους κεντρικούς κόμβους επικοινωνίας των ξένων επενδυτών με την Κύπρο. Οποιαδήποτε άλλη οδός περνά από το Προεδρικό Μέγαρο και υπόσχεται πρόσβαση στο υψηλότερο επίπεδο και προσωπική επαφή με τον ΠτΔ για παράκαμψη της γραφειοκρατίας με ή χωρίς την ανάλογη εισφορά σε μετρητά στο πλαίσιο ή όχι της «εταιρικής κοινωνικής ευθύνης» δεν μπορεί παρά να δημιουργεί υποψίες για εξωθεσμικές συναλλαγές. Στον απόηχο του βίντεο που διέρρευσε από λογαριασμό στο «Χ» και στο οποίο π...

